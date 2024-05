Andreas Muller e la vita da papà: “Veronica Peparini dopo il parto non reagiva, ho avuto paura”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati ospiti di Verissimo questo pomeriggio di domenica 19 maggio. Hanno dato da poco il benvenuto alle gemelle nate dal frutto del loro amore, Penelope e Ginevra, e nello studio di Silvia Toffanin hanno raccontato la loro nuova vita in sei, con i figli della ballerina e coreografa nati dalla precedente relazione con Fabrizio Prolli. Dalla gravidanza difficile al parto che ha cambiato la loro vita: il racconto nel programma di Canale5.

Il racconto sulla nascita delle gemelle

Andreas Muller e Veronica Peparini al pubblico di Canale5 hanno raccontato la felicità che stanno provando dopo la nascita delle due gemelle: "Ho questo sorriso da un mese e mezzo, sono molto contento" ha commentato il ballerino. "Pensavo fosse stato peggio con 4 figli. Va tutto bene, non siamo incasinati. Non so come faccio, ma mi viene naturale. Andreas è bravissimo, vuole fare tutto lui, è un mammo" ha aggiunto la coreografa. "Non avendo esperienze mi baso su ciò che sento. Avevo una responsabilità immensa quando sono nate. Quando l'ostetrica ha preso la prima bimba nata, mi ha chiesto "Come si chiama?". Temevo di confondermi, invece ho fatto bene. Mi è venuta un po' di ansia. Ho assistito al parto, non sono svenuto. Però lei non reagiva, fissava il vuoto e mi sono spaventato" ha continuato Andreas prima che proseguisse Veronica: "Il cesario è stato tosto. Dopo la seconda bimba mi hanno sedata, avevo tanta ansia. Lui, forse, mi ha guardato nel momento in cui ero stata sedata".

La Peparini ha ricordato la difficoltà della gravidanza, sostenendo che le due gemelle sono state il loro miracolo:

Loro sono un miracolo. A volte devo ancora rendermene conto. Quando sono nati i primi due figli, ero piccola. Oggi sono più consapevole, cosciente, e sto vivendo in maniera diversa.

L'ex ballerino di Amici ha continuato: "Per me è una vittoria. Ho vissuto il lavoro in maniera frustata, competitiva. Loro mi portano a rinascere e a ridare valori diversi alle cose, alla vita. Sembra strano e scontato, ma io sono rinato con loro, mi sento diverso".

Le lacrime di Andreas Muller per la morte dello zio

Le gemelle sono nate il giorno di San Salvatore, il nome dello zio di Andreas morto. Tra le lacrime il ballerino ha confessato: "Lui è mio zio, era molto importante per me. Pensavo di stare male, la morte l'ho affrontata in mood positivo. Questa è la prima volta che piango. Fu il primo a sapere della gravidanza, pensai che se ne sarebbe andato con il sorriso. E loro sono nate nel giorno del suo onomastico. Quando accadono queste cose il pensiero che c'è e non lo so, mi arriva".

L'ingresso in studio dei figli

Silvia Toffanin ha poi invitato in studio i 4 figli di Veronica Peparini, 2 dei quali nati dall'amore con Andreas Muller. La famiglia si è riunita a Verissimo: "Olivia è una femminuccia, mi aiuta ma ha il suo caratterino. Lei è brava, è dolce, è buona". Daniele, il più grande, ha rivelato di suonare spesso la chitarra per le nuove sorelle gemelle, Olivia invece balla e spesso fa lezione con la mamma e il compagno. Silvia Toffanin ha poi preso in braccio Penelope: "Se mi vede mia figlia, mi chiede una sorellina".