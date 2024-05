video suggerito

Gigi D’Agostino dopo la malattia: “Sto meglio, ma la paura resta. ll dolore ti porta via tutto, non è vita” Gigi D’Agostino torna a parlare del grave problema di salute che lo ha colpito nel 2021. L’intervista andrà in onda nel corso della puntata di Verissimo in onda sabato 25 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Gigi D'Agostino sarà ospite della puntata di Verissimo in onda sabato 25 maggio. Nel 2021, l'artista comunicò di stare affrontando un grave problema di salute. Così, i suoi tantissimi fan si strinsero attorno a lui, manifestandogli la propria vicinanza persino con dei flashmob. Le condizioni di salute di Gigi D'Agostino sono andate migliorando e lo scorso febbraio si è esibito al Festival di Sanremo 2024. Nel salotto di Silvia Toffanin è tornato a parlare di quel periodo buio, ma il peggio sembra ormai essere passato.

Gigi D'Agostino a Verissimo parla della malattia

“Sto meglio, ma la paura non va mai via”: così Gigi D'Agostino nell'intervista rilascita a Silvia Toffanin. L'amatissimo dj, conosciuto dai fan come il Capitano e icona della musica dance, ha raccontato quanto sia stata dura fare i conti con la malattia:

Quando ti succedono queste cose, il dolore ti porta via tutto il resto. Ti si offusca la mente, la mattina aspetti solo che arrivi la sera per soffrire meno: non è vita.

Insomma un periodo durissimo, che è riuscito ad affrontare anche grazie alla fiducia incrollabile nel fatto che un giorno sarebbe tornato a suonare.

Come sta oggi Gigi D'Agostino

La conduttrice Silvia Toffanin, dopo avere ascoltato il racconto del suo calvario, ha chiesto a Gigi D'Agostino se la paura si sia affievolita ora che il peggio è alle spalle. L'artista ha spiegato che è difficile liberarsi totalmente della paura, dopo avere vissuto quella sofferenza:

Quando vedi quel buio non sai neanche cosa ti potrà succedere domani. La paura non va mai via, anche se stai meglio non può scomparire: c’è ogni secondo.

Ma ora la vita sta ripartendo. A giugno tornerà in console a Milano dopo anni: "Sono molto emozionato, anche perché durante i momenti brutti pensavo a quando avrei risuonato. La musica è forza, più suono e più ne ricevo. È magica”.