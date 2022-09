Francesco Totti: “Ilary Blasi aveva un altro, frequentava lui e altri uomini troppo da vicino” Francesco Totti ha rotto un silenzio durato mesi. Il campione ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito della separazione dalla moglie Ilary Blasi. E ha confermato: “Non sono stato il primo a tradire”.

A cura di Stefania Rocco

Francesco Totti rompe il silenzio e lo fa con un’intervista rilasciata al Corriere. Un racconto fiume quello del campione, parole con le quali attribuisce alla ex moglie Ilary Blasi parte della responsabilità legata alla separazione. La scoperta del tradimento lo scorso anni, i presunti messaggi trovati sul telefono della moglie scritti mentre si accordava per incontrato l’amante in hotel. “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi”, è l’annuncio che fa l’ex Capitano della Roma, confermando i sospetti a proposito di una relazione extraconiugale di Ilary: “Non avevo mai spiato il telefono di mia moglie in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Me ne sono accorto in autunno, ma i messaggi erano di prima”.

Francesco Totti: “L’amante di Ilary è un uomo lontanissimo da me”

A fare da tramite tra ilari e quest’altro uomo, secondo Totti, sarebbe stata la parrucchiera di Ilary: “Alessia (Solidani, ndr), la parrucchiera di Ilary, la sua amica. L’altro? Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”. Nei messaggi la presunta prova dell’infedeltà: “Dicevano qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me”.

Francesco Totti: “Dopo il tradimento di Ilary sono andato in depressione”

Dopo avere scoperto i messaggi, Totti avrebbe deciso di tacere per salvare la sua famiglia: “Mi sono tenuto tutto dentro. Non l’ho detto a nessuno, neppure a Vito Scala, l’amico che è al mio fianco da quando avevo undici anni. Io non sono uno che chiude un occhio, ma ho preferito far finta di niente. Ho mandato giù, per non sfasciare la famiglia, per proteggere i ragazzi. Soffrivo come un cane. Lei mi diceva: quest’anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma, e io pensavo: ci credo, hai quest’altro… Ma speravo ancora che non fosse vero”. Poi la depressione, lunghi mesi trascorsi a rimuginare sulla fine del suo matrimonio. Un periodo terribile dal quale, dice, sarebbe uscito solo grazie a Noemi Bocchi: “Sono girate voci in passato. Su di lei e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi”.

Francesco Totti: “Ilary frequentava diversi uomini”

Poi Totti lancia una bomba e racconta che, dopo l’uscita delle prime foto con Noemi, Ilary gli avrebbe chiesto di raccontare la verità. Solo a quel punto lui avrebbe ammesso di avere scoperto i messaggi. E, aggiunge, che la moglie avrebbe frequentato diversi altri uomini: “Io ho negato. All’inizio non ho detto la verità, né a lei né ai figli; com’era inevitabile che fosse, visto che speravo ancora di salvare tutto. Ma a quel punto mi sono tolto un peso, e ho domandato a Ilary di quest’altro uomo. Anche lei sulle prime ha negato. Diceva di non averlo mai incontrato. Poi ha capito che sapevo, e mi ha raccontato che con quel tipo si erano visti solo per prendere un caffè. Abbiamo avuto un confronto a tre anche con Alessia, ed entrambe hanno negato. In realtà so che si erano conosciuti già nel marzo del 2021. E che lei ha frequentato lui e altri uomini un po’ troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi”.