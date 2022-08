“Totti avrebbe trovato i messaggi di Cristiano Iovino sul cellulare di Ilary Blasi”: chi è il pierre Spunta un nuovo nome nella valanga di indiscrezioni sui motivi della fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi. La crisi tra loro sarebbe scaturita da alcuni messaggi trovati sul cellulare della conduttrice dell’Isola dei famosi, presumibilmente inviati dal personal trainer e pierre Cristiano Iovino.

A cura di Daniela Seclì

Ilary Blasi prosegue le sue vacanze, mentre il mondo del gossip si chiede se ci sia o meno un uomo che le fa battere il cuore, dopo il matrimonio finito con Francesco Totti. In queste ore, il nome della conduttrice dell'Isola dei famosi è stato accostato a quello di un aitante giovane. Si tratta di Cristiano Iovino, personal trainer già noto alla cronaca rosa. Verrà smentito anche questo nome (e non dalla diretta interessata) come i precedenti?

Ilary Blasi e Francesco Totti, il presunto ruolo di Cristiano Iovino nella rottura

Nei giorni scorsi, PipolGossip ha sostenuto che Cristiano Iovino stesse "consolando Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito". In queste ore, il Corriere della Sera, ha aggiunto ulteriori dettagli, dando un taglio più sentimentale a questa amicizia. In un articolo, infatti, si legge che "lo spartiacque" nel matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sarebbe stato un episodio presumibilmente legato proprio a Iovino:

Poco dopo Ferragosto 2021, Totti avrebbe scoperto che tra Ilary e Cristiano Iovino, non ci sarebbe stata solo un’amicizia. Piuttosto un flirt o qualcosa d’altro. I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei sarebbero stati abbastanza eloquenti. Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente.

A questo punto, sempre secondo quanto sostiene il Corriere, Francesco Totti avrebbe "preso coscienza" di quanto stava accadendo, leggendo con un altro sguardo quei quindici giorni al mese che la moglie trascorreva a Milano per lavoro: "Totti si sarebbe sentito ingannato. Cercando, chiedendo, avrebbe trovato conferme". E solo allora, avrebbe iniziato una conoscenza con Noemi Bocchi.

Chi è Cristiano Iovino

Cristiano Iovino è un personal trainer e pierre romano. Adora viaggiare e sui social documenta i suoi soggiorni in giro per il mondo. In passato, l'uomo era già finito al centro del gossip per la sua relazione con Sabrina Ghio. Sarebbe stato legato anche a Zoe Cristofori. Nel 2018, invece, il settimanale Chi lo indicava come fidanzato di Giulia De Lellis. L'influencer, tuttavia, aveva smentito: "Al momento sono presa dal lavoro e non sono fidanzata. Cristiano è un ragazzo fantastico, ma quando mi fidanzerò con qualcuno, sarò la prima a comunicarlo".