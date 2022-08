“Noemi Bocchi incinta di Totti”, nuova bomba di gossip dopo la separazione da Ilary Blasi Il pettegolezzo più succulento dell’estate si arricchisce di un nuovo, inaspettato elemento. Stando al Corriere della Sera, la nuova compagna di Totti sarebbe in dolce attesa.

A cura di Andrea Parrella

Il gossip dell'estate non finirà con l'estate. Sulla separazione tra Blasi e Totti arriva un'altra indiscrezione bomba: Noemi Bocchi, la compagna 34enne dell'ex capitano giallorosso, sarebbe incinta. A dirlo è il Corriere della Sera, che cita "l'ultimo gossip apocrifo che agita la capitale" secondo cui "Noemi Bocchi sarebbe addirittura in dolce attesa […] nonostante nelle foto su Chi mostrino una pancia che più piatta non si può".

L'indiscrezione sulla gravidanza di Noemi Bocchi

Insomma, il pettegolezzo più succulento di questi mesi si condisce di un altro elemento che accresce, senza ombra di dubbio, l'interesse già dilagante per una vicenda che ha letteralmente sconvolto gli equilibri del comparto dicerie in Italia. Che la relazione tra Totti e Bocchi sia già a uno stadio avanzato lo affermano anche altre indiscrezioni delle ultime settimane, ad esempio quelle che vorrebbero già studiato il piano per uscire allo scoperto progressivamente, nonostante i due starebbero già trascorrendo insieme l'estate in gran segreto.

Il patto tra Totti e Noemi per uscire allo scoperto

Secondo Il Messaggero, che li ha pizzicati entrambi in vacanza sul litorale romano, Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero stabilito un patto: tenere in segreto la loro relazione fino a quando le pratiche di separazione con Ilary Blasi non saranno concluse. Solo allora la coppia sarà libera di uscire allo scoperto. Fino ad allora il loro continuerà ad essere un amore segreto, fatto di fughe dai paparazzi e silenzio stampa. Eppure sembra ormai certo che i due facciano coppia fissa. L’ex capitano sta infatti soggiornando a Sabaudia, nella villa di famiglia lasciata libera da Ilary Blasi, mentre Noemi avrebbe rinunciato alle tradizionali vacanze in Sardegna per restare accanto a Francesco, prendendo in affitto un appartamento in un residence. Secondo le indiscrezioni, è stata vista salire a bordo di uno yacht ormeggiato al largo, dove si è fermata diverse ore per poi tornare al residence.

La separazione con Ilary Blasi

Intanto le operazioni per la separazione tra Blasi e Totti procedono a rilento, vista la difficoltà a trovare accordi chiari e definitivi dopo vent'anni di matrimonio. La coppia avrebbe optato per una separazione lampo con negoziazione assistita, una procedura che consente di raggiungere lo status di separati in breve tempo, senza doversi scontrare in tribunale. Il tutto dovrebbe concludersi nel giro di un mese e mezzo, ma è possibile che le pratiche riprenderanno ormai dopo l’estate.