Noemi Bocchi a San Felice Circeo: “Sono venuti a prenderla per portarla su uno yacht” Per la prima volta da anni, Noemi Bocchi non ha scelto la Costa Smeralda per le sue vacanze estive. La nuova fiamma di Francesco Totti avvistata a San Felice Circeo, poco distante da Sabaudia, dove invece si trova Totti.

A cura di Stefania Rocco

La relazione con Francesco Totti ha avuto un impatto anche sulla meta scelta da Noemi Bocchi per le vacanze estive. La 34enne romana, secondo quanto riporta il Messaggero, per la prima volta da anni non ha scelto la Costa Smeralda come meta agostana. Quando Totti si è insediato nella sua villa a Sabaudia, dando il cambio alla ex moglie Ilary Blasi, Noemi si sarebbe trasferita in un residence a San Felice Circeo, poco distante da dove alloggia l’ex Capitano.

Noemi Bocchi a bordo di uno yacht

A fotografare Noemi a San Felice Circeo è stato Dagospia che ha beccato la nuova fiamma di Totti sulla spiaggia privata del residence in cui alloggia. Proprio da quella spiaggia, solo qualche giorno fa, Noemi sarebbe stata prelevata da un tender e portata su uno yacht ormeggiato al largo per poi rientrare solo dopo qualche ora. Possibile che anche Totti fosse sullo stesso yacht e che i due stiano pensando a nuovi metodi da escogitare per depistare i paparazzi costantemente sulle loro tracce? Secondo l’entourage della donna, Noemi avrebbe scelto per la prima volta da anni di non fare in Sardegna le sue vacanze proprio per stare vicina a Francesco. Una scelta che dimostra quanto il legame con l'ex campione della Roma sia importante.

L’improvviso silenzio di Ilary Blasi

Intanto, per la prima volta da settimane, Ilary Blasi ha deciso di silenziare i social network. Sono giorni, precisamente da quando ha lasciato Sabaudia dopo un freddo saluto all’ex marito, che la conduttrice non posta storie su Instagram. Non si sa, quindi, dove sia Ilary in questo momento. Un atteggiamento che va in controtendenza rispetto a quello tenuto fino a oggi. Durante il safari in Africa e i giorni di relax nella storica villa di famiglia, Ilary è apparsa più attiva che mai, decisa a mostrarsi sorridente e serena. Ma adesso ha interrotto le comunicazioni.