Ilary Blasi vola in Tanzania: dopo l’annuncio della separazione con Totti si rilassa in topless Ilary Blasi dopo l’annuncio della separazione con Francesco Totti è volata in Africa. Si sta godendo un po’ di relax coi figli, lontano dal clamore mediatico.

A cura di Giusy Dente

Mesi fa Ilary Blasi e Francesco Totti avevano smentito la crisi di coppia e l'imminente divorzio e avevano chiesto maggiore rispetto, soprattutto in nome dei loro tre figli. Le voci che erano circolate insistentemente e che davano per certa la fine della storia, sono tornate prepotenti alcuni giorni fa, ma stavolta l'epilogo è stato diverso, con non poco dispiacere dei fan della coppia. I due con un comunicato hanno confermato la fine del loro matrimonio, la favola del calciatore e della velina che per anni ha fatto sognare gli italiani. La conduttrice, forse perfettamente cosciente della tempesta mediatica in arrivo, ha preferito tutelare se stessa e i propri figli, dunque è partita con Chanel, Cristian e Isabel alla volta dell'Africa. Con loro anche la sorella della conduttrice, Silvia. Sui social sta testimoniando la sua esperienza di viaggio.

Ilary Blasi vola in Africa

Ilary Blasi si trova a Zanzibar con la sorella Silvia e coi tre figli avuti da Francesco Totti: Chanel, Cristian e Isabel. Probabilmente la conduttrice ha preferito allontanarsi dall'Italia in questo momento così delicato, prendersi del tempo per sé con la famiglia e le persone che ama di più e dedicarsi unicamente al proprio benessere. La fuga in Africa è stata annunciata direttamente dall'aeroporto, da dove la 41enne ha condiviso le prime foto. Impossibile non notare i dettagli di lusso del suo look, a cui non rinuncia mai: sandali a doppia fascia di Gucci, tracolla Chanel in pelle trapuntata, calzettoni verdi e bianchi della collezione Adidas x Gucci.

Ilary Blasi in vacanza dopo la separazione

Ilary Blasi passerà i prossimi giorni in Africa: giornate all'insegna del relax, proteggendo se stessa e i figli dalla bufera mediatica in corso. Tutti vogliono sapere i retroscena della separazione con Totti. In particolare, la curiosità maggiore e sui nomi delle ipotetiche nuove frequentazioni dei due. Dopo le foto in aeroporto, la conduttrice ha condiviso con fan e follower anche quelle dalla Tanzania: la lussuosa tenda dove alloggerà con la sorella e i figli, una spa immersa nel verde. Ha poi mostrato le immagini di un safari a bordo di una jeep, tra zebre e giraffe: felpa bianca e cappellino beige per l'esperienza a contatto con la natura. Ma una volta rientrata dal safari si è concessa un po' di relax: nella foto a bordo vasca è di spalle in topless e indossa solo un paio di slip neri. Nei capelli il famigerato mollettone, ormai sdoganato dalle celebrities.