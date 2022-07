Ilary Blasi e il nuovo amore dopo Totti: da La Padula a Spinalbese all’imprenditore napoletano Si rincorrono i rumors circa l’identità dell’uomo che avrebbe fatto battere il cuore di Ilary Blasi: Luca Marinelli, Alessio La Padula, Antonino Spinalbese e un imprenditore napoletano. Ma cosa c’è di vero nelle indiscrezioni sulla vita privata della conduttrice?

A cura di Stefania Rocco

Sarà un’estate torrida per Ilary Blasi, ex moglie di Francesco Totti fresca di ritorno su piazza dopo la clamorosa separazione dal “Capitano”. L’estate dei dribbling, probabilmente: occorrerà una certa abilità per schivare le migliaia di occhi che sono puntati addosso alla conduttrice in attesa di scoprire l’identità del suo nuovo amore. Sì, perché la corsa alle indiscrezioni è già partita e se Totti sembrerebbe essersi già accasato con tale Nomi Bocchi, deliziosa 34enne proveniente da Roma Nord, nulla di certo si sa sul futuro amoroso della conduttrice dell’Isola dei famosi.

“L’aitante giovane” descritto da Chi

È stato il settimanale Chi a parlare per primo di un nuovo legame di Ilary. “Ha perso la testa per un aitante giovane che ha frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre l’Isola dei famosi”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Non una parola che aiuti a identificare l’aitante giovane in questione, se non il vaghissimo riferimento alla prestanza fisica del presunto nuovo flirt e alla sua giovane età. Una descrizione che si adatterebbe a migliaia di uomini ma che ha fatto nascere i primi sospetti.

Le voci su un flirt con Alessio La Padula

Tra i match possibili, in rete c’è chi scommette su un nome insospettabile: quello di Alessio La Padula. Ex ballerino di Amici che è stato legato a lungo ad Elena D’Amario – a sua volta ex di Michele Morrone – Alessio ha fatto parte del corpo di ballo di Star in the star, il talent show condotto da Ilary Blasi su Canale5. A far nascere i sospetti circa una simpatia tra i due sono i like – numerosi, a dire il vero – lasciati da Ilary sulle foto pubblicate da Alessio su Instagram.

Leggi anche Le foto dell'incontro tra Totti e Noemi Bocchi prima della separazione ufficiale da Ilary Blasi

I like di Ilary Blasi alle foto di Alessio La Padula

I like di Ilary Blasi alle foto di Alessio La Padula

Altro elemento di contatto tra i due è il coreografo Luca Tommasini, grande amico di Blasi che ha lavorato con Alessio in più occasioni. C’è poi un cuore lasciato dal ballerino sotto una foto postata da Ilary. Per essere aitante, La Padula è aitante. Giovane pure. Ma gli elementi sono un po’ pochi per far pensare a un flirt.

Alessio La Padula commenta con un cuore una foto di Ilary Blasi

Il nome di Luca Marinelli e i messaggi di Antonino Spinalbese

Da mesi, invece, si rincorrono le indiscrezioni a proposito di una simpatia in corso tra Ilary e l’attore Luca Marinelli. Fascinoso ed elegante, è il protagonista del film Diabolik. Ma le indiscrezioni che lo riguardano stanno via via perdendo consistenza: non sarebbe lui l’uomo misterioso di Ilary. Poche ore fa, il Corriere ha lanciato l’ultima indiscrezione: a mandare a Ilary i messaggi che avrebbero mandato su tutte le furie Totti sarebbe stato Antonino Spinalbese, fresco di separazione da Belén Rodriguez. “Il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie — ultima goccia di un vaso traboccante di incomprensioni — sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro già fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer (in lizza per il prossimo GF Vip), ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì. Magari è una facezia”, si legge nell’ultima ricostruzione pubblicata sul quotidiano. Spinalbese non commenta. Vero o no, lo spin off appare perfetto per lanciare la partecipazione del giovane alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

L’imprenditore napoletano attivo su Milano

L’ultima soffiata arrivata a Fanpage.it fa riferimento, invece, alla presenza di un outsider nella vita della conduttrice. Nel suo cuore potrebbe esserci spazio per un “imprenditore napoletano che opera molto su Milano, a sua volta ex compagno di un’altra conduttrice famosa”. Chi è e che legame ha, se un legame esiste, con la bella Ilary? La diretta interessata non commenta. Single, serena e bellissima, è partita per la Tanzania insieme ai suoi tre figli. Le foto della vacanza sono state condivise su Instagram. Il sottotetto è chiaro: voci o no, la priorità della conduttrice resta il benessere dei suoi bambini, portati accuratamente lontani dall’occhio del ciclone affinché il circo mediatico cominciato con la notizia della separazione non li investa.