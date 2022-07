Le foto dell’incontro tra Totti e Noemi Bocchi prima della separazione ufficiale da Ilary Blasi Il settimanale Chi pubblica il racconto fotografico dell’incontro che sarebbe avvenuto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, indicata come la “nuova fiamma” del Capitano.

A cura di Daniela Seclì

Fonte: Chi

La fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce di un nuovo tassello. Il settimanale Chi pubblica il racconto fotografico dell'incontro che sarebbe avvenuto tra l'ex capitano della Roma e Noemi Bocchi, indicata – senza che al momento ci sia stata alcuna conferma – come la "nuova fiamma" di Totti.

Il racconto dell'incontro tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

"Le immagini confermano la frequentazione": si legge sul settimanale Chi, che pubblica una serie di scatti che raccontano il presunto incontro tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, senza che i due appaiano mai insieme nello stesso scatto. Ma andiamo con ordine. Le foto risalirebbero a sabato 9 luglio, dunque due giorni prima dell'annuncio della separazione di Totti e Blasi. Ecco come sarebbero andate le cose secondo la rivista: Noemi, intorno alle ore 16:00, sarebbe rientrata nel suo condominio. Sarebbe uscita poco dopo, in compagnia della figlia, che poi avrebbe affidato a un'amica. Una volta rientrata, avrebbe parcheggiato la sua auto fuori, lasciando libero il suo posto auto nel garage:

"Alle 20:17, il cancello che conduce ai box si apre ed entra una Smart grigia. E probabilmente verrà parcheggiata nel posto auto lasciato libero da Noemi. La macchina appartiene a un caro amico di Totti. Su quell’auto c’è, come scopriremo, il Capitano. L’ingresso è fulmineo ed è sera".

Il paparazzo, poi, si sarebbe recato nel parcheggio vicino casa Totti, dove il quarantacinquenne sarebbe solito lasciare la sua auto quando esce con gli amici: "Sono le 2:22 di notte quando in quel parcheggio ricompare la Smart grigia che era entrata nel palazzo di Noemi. Su quella smart, lato passeggero, c’è proprio Totti. L’intuizione del fotografo ha trovato conferma".

I motivi della crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi

"La colpa è nel mezzo": titola il settimanale Chi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, la crisi avrebbe cominciato a serpeggiare nella coppia, quando Francesco Totti avrebbe letto dei "messaggi compromettenti" sul cellulare della moglie, indicanti una presunta reazione – anche in questo caso, al momento senza alcuna conferma – tra la conduttrice e "un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre l'Isola dei famosi". Totti, invece, sarebbe stato visto in compagnia di Noemi Bocchi a Santa Severa, allo stadio, a Monte Carlo e a Tirana. La donna fa la designer floreale ed è appassionata di padel. È grazie a questo sport che avrebbe conosciuto Francesco Totti. Lunedì 11 luglio, infine, è arrivato il comunicato di Ilary Blasi, seguito dalla nota di Francesco Totti, che annunciavano la fine del matrimonio.