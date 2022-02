Francesco Totti innamorato di Noemi, chi sarebbe la donna così somigliante a Ilary Blasi La donna che avrebbe fatto perdere la testa a Francesco Totti sarebbe Noemi Bocchi, come riporta Dagospia. Laureata in economia, ex del dirigente del Tivoli, era all’Olimpico due file dietro il Pupone per Roma-Genoa.

A cura di Gaia Martino

Noemi Bocchi sarebbe il presunto nuovo flirt di Francesco Totti e così La Repubblica, dopo la smentita di persone vicino la coppia, riapre la parentesi crisi nel matrimonio tra l'ex calciatore e Ilary Blasi. Il quotidiano fa sapere che all'Olimpico, durante Roma – Genoa giocata il 5 febbraio, c'era anche una donna dai lunghi capelli biondi. Non era Ilary, ma Noemi, seduta a due file di distanza dall'ex Capitano giallorosso. La storia sarebbe nata, si legge, circa due mesi fa e solo negli ultimi giorni sarebbe uscita allo scoperto in città in seguito ad una ‘fuga d'amore'. Ad unirli anche la passione per il Padel.

La ‘fuga' che avrebbe incastrato Francesco Totti e Noemi

Francesco Totti avrebbe una relazione segreta con una donna di nome Noemi Bocchi, come riporta Dagospia, con cui condividerebbe la passione per il Padel. La storia sarebbe iniziata diversi mesi fa, si legge su La Repubblica, ma sarebbe stata svelata solo quando lei sarebbe scappata improvvisamente da un locale dove si trovava per una festa. La fuga sarebbe scattata per raggiungere l'ex calciatore vittima di un incidente in auto. Nulla di grave, sottolinea il quotidiano, ma quanto scoperto potrebbe aggiungere nuovi tasselli ad un gossip che risultava essere ancora poco chiaro.

Francesco Totti all’Olimpico durante Roma–Genoa

Chi è Noemi, il presunto flirt di Francesco Totti

È Dagospia a svelare l'identità precisa della donna che avrebbe fatto perdere la testa all'ex Capitano della Roma. Laureata in economia, Noemi Bocchi, lunghi capelli biondi, il suo ex marito è Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio. Appassionata di Padel, proprio come Totti, potrebbe condividere con lui anche il grande interesse verso la squadra della Capitale, la Roma, che ha seguito all'Olimpico nella partita contro il Genoa.

Ilary Blasi avrebbe escluso il marito dalla cerchia di amici

La crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe iniziata tempo fa dopo molti scontri. La coppia avrebbe litigato più volte anche per la decisione della showgirl di escludere il marito dal suo gruppo storico di amici. Amici che avrebbero riferito di un clima disteso nella coppia, che non avrebbe smentito per non ingigantire la notizia. La showgirl intanto questa mattina ha aggiornato il suo profilo Instagram mentre era in treno: ai suoi follower ha regalato una linguaccia. In molti, su Twitter, hanno pensato si trattasse di un messaggio in codice volto a mettere a tacere le ultime indiscrezioni sul suo matrimonio.