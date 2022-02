L’ex marito di Noemi Bocchi: “A Francesco Totti tutta la mia comprensione, lei non mi stupisce” Noemi Bocchi è la ex moglie di Mario Caucci, Team Manager del Tivoli Calcio, che al Messaggero non conferma né smentisce il presunto flirt, ma apre all’ipotesi di nuovi dettagli sul gossip nato attorno alla famiglia Totti.

A cura di Giulia Turco

Il gossip sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi si infittisce di nuovi dettagli. Le voci sulla crisi, il pettegolezzo che avrebbe voluto l'ex capitano della Roma già vicino ad un'altra donna, Noemi Bocchi, poi la smentita da parte del Pupone che chiede "Basta con le fake news" alle testate che ne scrivono. Inevitabile però, quando a parlare è l'ex marito di Noemi Bocchi, la donna della quale Totti sarebbe già "innamorato", che sulle pagine del Messaggero ha riversato dettagli che potrebbero risultare uno snodo chiave del gossip.

Mario Caucci: "La mia ex moglie non mi stupisce"

"Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze", spiega Mario Caucci raggiunto dal Messaggero in un'intervista bomba che potrebbe chiarire la genesi del gossip che ha coinvolto la famiglia Totti. L'uomo non conferma, ma non smentisce, dice di non sapere come stanno davvero le cose, dal momento che il rapporto con Noemi è fresco di separazione e per di più ammette: "Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…". Ribadisce che la moglie avrebbe dovuto usare più attenzione, "doveva essere più attenta" e che ora la donna ne risponderà davanti all'avvocato per la separazione. Sì, ma di cosa? "Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione", spiega Caucci.

Mario Caucci e Noemi Bocchi

Rapporti difficili tra Noemi Bocchi e l'ex marito

Stando alle indiscrezioni di Dagospia, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sarebbero conosciuti sui campi da paddle, la passione che li avrebbe avvicinati. Bionda e incredibilmente somigliante ad Ilary, Noemi è la moglie di Mario Caucci, Team Manager del Tivoli Calcio e Ceo della Caucci Marble, storica azienda di famiglia. Dieci anni di matrimonio, da qualche mese separati, tra loro è in corso una causa per il divorzio, che starebbe trovando diversi ostacoli. Nulla a che fare con il presunto flirt con Francesco Totti però. "Fino a oggi mai uscito questo nome. Non ne sapevo niente", spiega Caucci secondo il quale loro e la famiglia Totti non avrebbero nemmeno lo stesso giro di conoscenze. "Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liason, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo".