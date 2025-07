video suggerito

Soleil Sorge ritorna in tv dopo la morte della mamma: la battuta sui rolex di Ilary Blasi e Francesco Totti Soleil Sorge è tornata in TV dopo la scomparsa della madre. L'influencer, ospite di Estate in diretta, ha commentato la disputa legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti sugli orologi Rolex.

A quasi un mese dalla scomparsa della madre Wendy Kay, Soleil Sorge è stata ospite dell'ultima puntata di Estate in diretta. L'influencer, che da poco è ritornata anche sui social, è intervenuta nella puntata per commentare la diatriba legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti per via dei rolex.

Soleil Sorge: "I figli crescono, gli orologi di lusso si rivalutano"

Nel salotto di Estate in diretta, condotto da Greta Mauro e Gianluca Semprini, Soleil Sorge ha detto la sua sulla notizia dell'"affido condiviso" dei rolex, gli orologi protagonisti di una lunga battaglia legale tra la conduttrice e il calciatore. "I figli crescono, gli orologi di lusso almeno si rivalutano" ha scherzato Sorge. "Io sono cresciuta in una famiglia di divorziati dove però i genitori lottavano per la custodia di un figlio" ha aggiunto. E ancora, allargando il campo del discorso: "Quindi dirò la verità, rischiamo di andare verso una società che dà più importanza al possedere un oggetto che ai sentimenti". È la prima volta dalla scomparsa di sua madre che si riaffaccia in un programma televisivo, una scelta che arriva dopo la decisione di mettere fine alla pausa che aveva scelto di avere dai social.

La sentenza definitiva sui Rolex di Francesco Totti e Ilary Blasi

Secondo quanto deciso dal Tribunale civile di Roma, che ha confermato una precedente valutazione del 2023, Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno dividersi la collezione di orologi Rolex. Dopo la loro rottura, i beni di lusso erano rimasti in possesso della conduttrice, nonostante il calciatore ne avesse più volte rivendicato la proprietà, sostenendo che appartenessero a lui. Ora, in base alla sentenza, i due ex coniugi dovranno trovare un accordo per gestirne la condivisione. Resta ancora, però, la possibilità di fare ricorso contro il provvedimento.