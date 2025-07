video suggerito

Francesco Totti con Noemi Bocchi e i loro figli a Singapore: vacanze in famiglia ma per le foto posano separati Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto Singapore per la loro estate in famiglia. Con loro tutti i figli, ma sui social ognuno racconta la vacanza a modo suo: Noemi posta scatti con Totti e i suoi bambini, Chanel solo con i fratelli Cristian e Isabel.

A cura di Stefania Rocco

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto Singapore come meta per questo inizio di estate 2025, portando con sé tutti i figli: Cristian, Chanel e Isabel (nati dal matrimonio dell’ex calciatore con Ilary Blasi), e i due figli di lei, Sofia e Tommaso (nati dal matrimonio finito con Mario Caucci). A giudicare dagli scatti postati sui social, la loro è diventata una famiglia allargata ma dai contorni molto ben definiti, che ha deciso di trascorrere insieme le vacanze in un luogo mozzafiato.

Le immagini condivise raccontano giornate intense tra panorami da cartolina e momenti di relax. A mostrare il dietro le quinte di questo viaggio sono soprattutto i social: Noemi ha pubblicato scatti romantici con Totti e alcune foto dei suoi figli, mentre Chanel ha scelto di condividere solo foto con i suoi fratelli Cristian e Isabel. Nessuna traccia della compagna del padre nei suoi post, una scelta che sembra riflettere il desiderio di lasciare che siano i suoi genitori a gestire la propria vita privata, senza che questa debba per forza intrecciarsi con quella dei figli sui social.

Tre anni d’amore per Noemi Bocchi e Francesco Totti

Per Totti e Noemi questo viaggio segna anche un anniversario importante: tre anni d’amore. A suggellarlo è una foto che li ritrae abbracciati tra palloncini, lui che la tiene in braccio, lei che sorride felice.

Un’immagine che sa di complicità e che arriva in un momento di apparente serenità per entrambi: il divorzio da Ilary Blasi è ormai avviato, i pettegolezzi a proposito del flirt con Marialuisa Jacobelli sono archiviati e l’atmosfera generale è decisamente più distesa, come dimostra la partecipazione comune alla festa di compleanno di Chanel.

Un equilibrio familiare ancora in via di assestamento

La foto delle vacanze a Singapore pubblicata da Chanel Totti

Eppure, per quanto la vacanza parli di famiglia allargata, i dettagli social raccontano anche un altro tipo di realtà: ognuno sembra avere un proprio spazio ben definito, sia nella vita che nei post. Noemi mostra la sua parte di famiglia, Chanel fa lo stesso con la sua. Una scelta legittima che, tuttavia, dice molto di un equilibrio ancora in fase di assestamento.