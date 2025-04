Processo Totti-Blasi, la presunta amante smentisce il legame con Francesco Totti: “Mai avuto una storia”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Il processo che andrà a definire gli estremi del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha avuto come protagonista non solo Cristiano Iovino, ma anche una donna che avrebbe avuto una storia con l'ex capitano della Roma. La sua testimonianza, però, non ha portato agli esiti sperati dalla difesa della showgirl, dal momento che ha smentito in maniera categorica di aver avuto una liaison con il calciatore.

La donna smentisce il flirt con Totti

Stando a quanto riferito in aula dalla donna chiamata a testimoniare, da parte di Totti ci sarebbero state solo delle avances, ma nulla che potesse far pensare ad un tradimento, poiché un legame vero e proprio non c'è mai stato. Questo dettaglio sovverte il racconto che per anni è stato fatto attorno alla coppia e che descriveva il calciatore come un traditore seriale, che collezionava storielle di ogni genere, ma il tutto è sempre stato derubricato come chiacchiericcio, però sarebbe bastata un'unica conferma di queste voci a ribaltare le sorti del processo. Ma, ad oggi, nessuna presunta fiamma dell'ex Capitano ha mai confessato di aver avuto realmente una storia e la donna ascoltata in aula ha ridotto drasticamente i confini del presunto flirt. Non è chiaro se la venerazione per Totti arrivi al punto da coprirlo in ogni circostanza, oppure se davvero i tradimenti non si siano mai consumati.

Le relazioni extraconiugali al centro del processo

L'obiettivo dei legali di Ilary Blasi era quello di dimostrare i tradimenti frequenti del calciatore, avvenuti ben prima dell'incontro con Noemi Bocchi e anche dell'incontro tra Blasi e Iovino che, invece, ha candidamente ammesso di aver avuto una storia sentimentale con la conduttrice. Il personal trainer si è presentato in tribunale, scortato dai carabinieri e ha raccontato la sua verità, che non corrisponde al noto "caffè" di cui parlava anche la showgirl, ma la sua deposizione come quelle dei figli della coppia, ascoltati nelle settimane precedenti, è stata secretata. L'intero processo potrebbe protrarsi fino a tre anni finché non si stabilisce a chi bisogna attribuire la fine del matrimonio. È per questo che le relazioni extraconiugali consumatesi negli anni, avranno una loro centralità. Ad oggi, sembrerebbe che Totti sia quello più avvantaggiato.