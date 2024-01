Ilary Blasi smentisce Cristiano Iovino: “Solo un caffè, la verità è quella che ho raccontato” Ilary Blasi smentisce quanto dichiarato nell’intervista rilasciata da Cristiano Iovino. Tra loro ci sarebbe stato solo un caffè, aveva raccontato la conduttrice in Unica su Netflix, ed è quanto ribadisce anche al Corriere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo l'intervista rilasciata da Cristiano Iovino al Messaggero, in cui viene smentita la versione che Ilary Blasi ha raccontato nel docufilm Unica circa la loro conoscenza, la showgirl raggiunta dal Corriere della Sera, ha dichiarato che quanto detto su Netflix corrisponde alla sua verità e che non c'è altro da aggiungere.

La smentita di Ilary Blasi

Sulla testata, infatti, si legge "la sua verità, fa sapere al Corriere, resta quella che ha raccontato". Nulla di più di un caffè per la conduttrice, sorseggiato nella dimora milanese anche abbastanza vicina alla stazione per poi tornare a casa, a Roma. Nel docufilm, d'altro canto, alla domanda "lo riprenderesti quel caffè?" che aveva generato la discordia tra lei e il marito, la showgirl rispose divertita: "Farei anche di più a sto punto", come a voler sottolineare che oltre ad una chiacchierata e ad un innocuo scambio di messaggi, non ci sarebbe stato nient'altro che avrebbe potuto giustificare anche l'ira di suo marito. Nessun'altra dichiarazione da parte della conduttrice che, quindi, non ha intenzione di alimentare altro gossip sul suo conto, dal momento che dal 30 gennaio sarà disponibile il libreria il suo libro "Che Stupida" che chiude il cerchio delle dichiarazioni da parte della ex letterina in merito alla fine del suo matrimonio.

Cosa ha detto Cristiano Iovino

Per Cristiano Iovino, invece, ci sarebbe stato qualcosa di più, sarebbe stata una "frequentazione intima", durante la quale i due si sarebbero incontrati in più occasioni, sebbene non siano mancati mesi senza incontrarsi. "C’era timore da entrambe le parti. Neanche io volevo finire al centro di un caso mediatico, ma a quanto pare qualcosa è andato storto" ha dichiarato il personal trainer al Messaggero, dicendo che spesso i loro incontri si sono consumati a casa di lui e poi è capitato che si incontrassero anche a casa di un'amica comune, Alessia, la stessa nominata anche da Ilary Blasi durante il suo documentario.