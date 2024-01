Ilary Blasi e il divorzio da Francesco Totti: dopo la serie Unica arriva il libro Che Stupida “Che Stupida è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso”. Così Ilary Blasi ha annunciato “Che Stupida”, il libro in cui racconterà la sua verità sulla fine del matrimonio con Franceco Totti, due mesi dopo l’uscita del documentario Unica su Netflix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Da Unica a Che Stupida. Dopo il documentario uscito su Netflix lo scorso novembre, Ilary Blasi torna a parlare del divorzio da Francesco Totti attraverso un libro. La conduttrice racconterà ancora una volta la sua verità su quanto accaduto con l'ex marito, padre dei suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel. "Che Stupida è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso", ha annunciato su Instagram. Il libro, edito da Mondadori, sarà disponibile dal 30 gennaio.

L'annuncio di Ilary Blasi

"Che stupida è una storia di dolore e rinascita, la mia", scrive Ilary Blasi su Instagram, annunciando che è pronta a raccontare "la mia verità" sulla fine dell'amore con Francesco Totti. Una verità che, come rivela, sarà diversa da quella già presentata al pubblico nel documentario Unica: "Con un finale inatteso". Poi continua con un piccola anticipazione, accompagnando il tutto con la foto della copertina del libro:

Gli amici mi chiamano “Ice Princess”, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro.

La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il

ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti.

Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì.

Cosa ha raccontato Ilary Blasi in Unica

Nel documentario Unica, Ilary Blasi ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, sposato nel giugno del 2005 e padre dei suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. La crisi è nata più di un anno fa, quando l'ex capitano della Roma ha scoperto sul telefono della moglie alcuni messaggi da parte di un altro uomo e ha pensato che lei lo stesse tradendo. "Era solo un caffè. Avrebbe dovuto credermi visto che in 20 anni sono sempre stata io a dover credere a lui. Mi sentivo in colpa, continuava a ripetermi che lo avevo ucciso dentro", ha spiegato Blasi a proposito. Poi una serie di altri eventi, che hanno portato alla rottura definitiva: dalla conduttrice che ha negato la crisi a Verissimo all'investigatore privato assunto per avere delle prove del tradimento di Totti con Noemi Bocchi (oggi sua attuale compagna) passando per la "guerra" sugli ormai celebri Rolex e su borse e scarpe di lusso.