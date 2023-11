Unica, Ilary Blasi sulla separazione da Totti: l’altro uomo, l’investigatore e il tradimento con Noemi Nel documentario “Unica”, per la prima volta, Ilary Blasi racconta la sua versione dei fatti sulla separazione da Francesco Totti: dal caffè preso con un altro fino all’investigatore privato e agli incontri con Noemi Bocchi che hanno sancito la fine del loro matrimonio.

A cura di Stefania Rocco

Nel documentario “Unica” diffuso da Netflix, Ilary Blasi racconta finalmente la sua versione dei fatti a proposito della separazione da Francesco Totti. Dalla scoperta dei messaggi sul cellulare della conduttrice, fino all’epilogo e all’inizio della storia dell’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi. Il volto dell’Isola dei famosi, per la prima volta in lacrime in video, ha accettato di mostrare di fronte alla telecamere i messaggi di testo e le note vocali scoperte da Totti, le stesse che lo hanno indotto a credere che la moglie lo avesse tradito.

I messaggi scoperti da Totti, l'altro uomo si chiamerebbe "Cristiano"

Ilary racconta di avere scoperto che il marito aveva letto sul suo telefono una serie di messaggi quando, a fine gennaio, Totti la affronta insieme all'amica Alessia Solidani. "Gli diciamo che non abbiamo mai incontrato questo ragazzo. È una bugia ma lui era arrabbiato", rivela Blasi. Precisa, però, che l'incontro al quale i messaggi facevano riferimento era stato organizzato solo per curiosità: "Abbiamo fatto un po' le cretine. Questo ragazzo faceva una vita particolare e ci incuriosiva ma lo abbiamo visto solo per 40 minuti a casa sua, che era vicina alla stazione dalla quale avremmo dovuto prendere il treno". I messaggi – sia vocali che di testo – che Ilary mostra e riproduce di fronte alla telecamera sembrano confermare la sua versione. Solo un caffè innocente. Netflix bippa il nome dell'uomo in questione ma l'audio risulta chiaro lo stesso e il nome sembrerebbe essere quello di un certo "Cristiano".

La reazione di Francesco Totti: “Mi hai ucciso dentro”

Per Totti, quell'incontro è sufficiente a minare il loro matrimonio. "Era solo un caffè. Avrebbe dovuto credermi visto che in 20 anni sono sempre stata io a dover credere a lui", racconta ancora la conduttrice che però si scioglie in lacrime: "Mi sentivo in colpa. Francesco continuava a ripetermi che lo avevo ucciso dentro".

La crisi negata a Verissimo: “Totti aveva giurato davanti ai figli”

A febbraio Dagospia pubblica la notizia della crisi tra Ilary e Totti e si avanzano le prime ipotesi di una relazione extraconiugale con Noemi Bocchi. Blasi chiede spiegazioni ma Totti nega. “Non so chi sia”, dice. La conduttrice ammette di avere avuto un primo crollo in quel momento: chiama la madre e le racconta tutto quindi chiede al marito di smentire. La smentita arriva, Totti nega in un video, parla di fake news. Ilary, nel documentario, si scioglie ancora una volta in lacrime: “Lui giura prima a me e poi davanti ai nostri figli che è tutto inventato”. Proprio le lacrime sono quello che più colpisce nel filmato: Ilary, sempre descritta come una donna controllata, per la prima volta mostra in pubblico tutto il suo dolore. Racconta ancora di avere chiesto al marito di raccontare la verità prima dell’intervista a Verissimo. “Mi dice ‘Puoi dire quello che vuoi, non ho nulla da nascondere’. Sono andata lì come un kamikaze. A riguardarmi sembro una cretina”.

Le richieste di Totti a Ilary: “Cancellati dai social e smetti di lavorare”

Secondo la versione di Blasi, Totti avrebbe continuato a pensare a quel caffè fino a metterla di fronte a una scelta: non vedere mai più l’amica Alessia, cambiare numero, cancellarsi da ogni social e smettere di lavorare. Ma Ilary rifiuta. Qualche tempo dopo è un paparazzo a contattarla: le mostra la foto di Totti in una jacuzzi a Montecarlo con Noemi Bocchi. Ilary non crede al tradimento e Francesco conferma di non conoscere quella donna. “Era freddo, sicuro, convincente”. A giugno le cose cambiano: Totti porta la piccola Isabel a pranzo, la bambina riferisce alla madre di avere incontrato degli amichetti. Dopo il secondo pranzo, Ilary capisce che si tratta dei figli di Noemi Bocchi. Quella notizia conferma la relazione tra il marito e la 34enne romana. “Non potevo credere che l’uomo che è stato accanto ma per 20 anni, che ha sempre detto che senza di me non poteva vivere, avesse fatto una cosa del genere”, racconta piangendo la conduttrice, “Mi sono sentita stupida, poi ho provato delusione, schifo e un po’ di rabbia. Ma mi sentivo leggera: i miei sensi di colpa erano spariti”.

L’investigatore e l'incontro con Noemi: "Mi cercava sessualmente prima di vederla"

Solo a quel punto Blasi decide di volere delle prove. Trova l’indirizzo di Noemi, si apposta sotto casa sua e scopre l’auto del marito parcheggiata sotto il palazzo. Ingaggia un investigatore che recupera le prove degli incontro tra Totti e Bocchi, avvenuti in presenza della piccola Isabel. Totti però scopre di essere seguito da un investigatore. “Totti sa che io so”, racconta ancora Ilary, “Il bello è che la sera prima (di portare Isabel a cena da Noemi, ndr) mi aveva cercata sessualmente. E io ovviamente no”. Blasi decide di affrontare Totti, lo mette all’angolo e l’ex calciatore ammette una “frequentazione leggera” con Bocchi. Ilary spiega anche la ragione dei due comunicati disgiunti per annunciare la fine del matrimonio: “Voleva scrivere che aveva fatto di tutto per salvare il nostro rapporto e non mi andava bene”.

Ilary Blasi: “Per Francesco Totti ero una mign*** e anche una ladra”

Spazio all’intervista al Corriere che Ilary legge con gli occhi lucidi con la quale Totti la accusava pubblicamente di averlo tradito e di avergli sottratto la sua collezione di Rolex. “Non solo mign***, pure ladra”, commenta Ilary per poi spiegare la sua versione: “A giugno vado nella cassetta e prendo i miei orologi, quelli che mi ero comprata da sola, e i suoi regali. Lascio i suoi nella cassetta. A casa ho una scarpiera con una porta blindata con le mie scarpe e le mie borse. La chiudo prima di partire e prendo anche il doppione perché conosco Francesco. Tornata dalla Croazia, trovo la scarpiera vuota. Mi ha lasciato scalza. Mi propone uno scambio ma rifiuto: quegli orologi me li aveva regalati”. Ilary racconta di avere trovato la sua collezione di scarpe e borse nascosta in alcuni angoli della casa.

Totti lascia la villa che condivideva con Ilary: "In cambio del permesso di partire con i figli"

Nel frattempo, Totti continua a vivere nella villa di Roma che condivide con Ilary. Nel frattempo, però, ha ufficializzato la relazione con Noemi: “È andata così per 5 mesi. Speravo andasse via visto che aveva una relazione. Fino a quando mi ha chiesto il permesso di portare con sé i bambini per un viaggio. Non ero d’accordo ma per farlo uscire di casa gli faccio una proposta: i bambini sarebbero partiti con lui ma al ritorno Francesco avrebbe lasciato casa. Mi sono sentita in colpa, come se avessi usato Isabel come merce di scambio. Finché per la serenità dei nostri figli l’11 gennaio è uscito di casa. Non rimpiango nulla di questi 20 anni. Può succedere che finisca ma le modalità fanno la differenza. Mi aspettavo un marito che si sedesse davanti a me e me ne parlasse. Ha cercato di proteggere il nostro matrimonio mentendo fino alla fine”.