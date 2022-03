Ilary Blasi: “Nessuna crisi con Totti. Qualcuno ha organizzato la foto allo stadio con Noemi” Ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, Ilary Blasi ha smentito ogni voce sulla crisi con Francesco Totti e sui tradimenti reciproci nel loro matrimonio. La conduttrice de l’Isola dei Famosi ha spiegato che si è trattato di un “accanimento mediatico schifoso” nei loro confronti ed è certa che, dietro la foto di Noemi Bocchi allo stadio, “c’è l’organizzazione di qualcuno”.

A cura di Elisabetta Murina

Ilary Blasi ha rotto il silenzio sulle voci riguardo la crisi nel suo matrimonio con Francesco Totti. Ospite nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 20 marzo, la conduttrice de L'isola dei Famosi ha fatto chiarezza sulla sua relazione e parlato della sua nuova avventura lavorativa, in partenza lunedì 21 marzo su Canale 5.

Ilary Blasi smentisce la crisi con Francesco Totti

Silvia Toffanin ha chiesto a Ilary Blasi cosa ha pensato di tutte le notizie circolate negli ultimi tempi sulla crisi nel suo matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice ha spiegato come ha vissuto le indiscrezioni, che davano praticamente per certa la separazione: "Su questa cosa si è detto tanto, anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e della mia famiglia. Noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. La nostra preoccupazione è stata per i figli". E ha poi aggiunto che non è la prima volta, in quasi 20 anni di matrimonio, che i giornali parlano di separazioni e tradimenti tra loro:

Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti è sempre successo che circolassero queste notizie. È stato un accanimento mediatico, durato in tutto tre giorni e poi si è affievolito, è stato veramente schifoso. La cosa che è stata vergognosa è che quotidiani nazionali hanno dato la notizia per certa e hanno fatto una grande figura di m**a.

La verità su Noemi Bocchi e la foto allo stadio

Per la prima volta si è parlato di tradimenti reciproci: l'ex capitano della Roma con una donna di nome Noemi Bocchi, fotografata allo stadio durante una partita, e la conduttrice con un collega, Luca Marinelli. Ma Ilary Blasi ha smentito ogni presunta conoscenza extra matrimoniale: "Io lui non lo conosco. Non conosco neanche Noemi. Francesco forse l'ha incontrata a un centro sportivo. Quella foto scattata allo stadio mi ha dato una certezza, che ci fosse un'organizzazione di qualcuno".

La conduttrice de l'Isola dei Famosi, quindi, ha smentito ogni crisi con il marito e ha precisato: "L'unica crisi che ricordo è quella quando lui stava smettendo di giocare, è stata una cosa sua e un pò me lo aspettavo. Siamo pronti alla prossima sfida. Non devo esibire mio marito sui social tipo trofeo".