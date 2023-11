Unica, Ilary Blasi in lacrime parla di Totti: “Non potevo credere che avesse fatto una cosa simile” Dopo il promo, Netflix lancia nuove immagini dal docufilm Unica dedicato alla vita di Ilary Blasi. La conduttrice parla del matrimonio finito con Francesco Totti: “Cominciai a vederlo diverso. Non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per 20 anni avesse fatto una cosa del genere”.

A cura di Gaia Martino

Ilary Blasi ha deciso di raccontarsi a tutto tondo nel docufilm dedicato alla sua vita e al suo matrimonio con Francesco Totti. Unica è il nuovo titolo di Netflix, in uscita da venerdì 24 novembre, che vede la celebre conduttrice televisiva protagonista: al centro del racconto la fine della storia d'amore, durata 20 anni, con l'ex calciatore della Roma. Dopo il promo lanciato dalla piattaforma streaming la scorsa settimana, è disponibile alla visione anche il trailer. Ilary Blasi piange ripensando alla rottura: "Non potevo credere che avesse fatto una cosa del genere".

Il trailer di Unica, il docufilm su Ilary Blasi

Il trailer di Unica si apre con una dichiarazione ferma della conduttrice: "Io ho sposato Francesco Totti per amore. Non per soldi. E l'ho sempre dimostrato mettendoci la faccia". Ilary Blasi racconta di aver conosciuto Totti quando aveva 19 anni, "Mia sorella mi chiama dicendo che aveva conosciuto Francesco, lui voleva conoscermi. Avevo 19 anni, e lui era già Francesco Totti". L'annuncio della rottura è arrivato nel luglio 2022, ma già da mesi circolavano indiscrezioni sulla loro separazione. La crisi, racconta Ilary, sarebbe iniziata a gennaio. "A fine gennaio andiamo a cena, comincio a notare un marito diverso. E da lì un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito? Frequento una persona da 20 anni, ti fidi di ciò che dice. Mio marito lo vedo strano, perché ? E che ne so" continua. Poi, tra le lacrime, conclude: "Non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per 20 anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere". Il riferimento sarebbe al tradimento con Noemi Bocchi: la nuova compagna di Totti è stata, infatti, indicata dagli avvocati della conduttrice come la causa della separazione.

Il titolo Unica nasce dalla dedica che Totti fece a Ilary

Il titolo "Unica" non è stato scelto a caso. La parola è legata alla celebre esultanza di Francesco Totti il quale, da centro campo, mostrò una maglia bianca con la scritta "6 Unica" dopo il gol nel derby contro la Lazio, guardando sugli spalti. Lì era presente, per la prima volta, Ilary Blasi. Allora erano solo amici e dopo quel gesto nacque la loro storia d'amore, tra le più famose del gossip italiano.