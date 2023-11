Netflix annuncia il docufilm sulla vita di Ilary Blasi: “Voglio raccontarvi cose che non sapete” Netflix ha annunciato il docufilm sulla vita di Ilary Blasi. La conduttrice televisiva, ex di Francesco Totti, nel promo svela di voler raccontare “tante cose che non sapete”: “Difficilmente mi emoziono o sono agitata. Però qui si parla di me”. Il documentario sarà disponibile dal 24 novembre.

A cura di Gaia Martino

Netflix ha annunciato l'uscita di un docu film dedicato a Ilary Blasi. La conduttrice televisiva, ex di Francesco Totti, ha deciso di raccontarsi a tutto tondo in un documentario dedicato alla sua vita. Il titolo è "Unica" e fa riferimento al "6 Unica", la frase che l'ex Capitano della Roma scrisse sulla maglia che decise di mostrare sul campo, all'Olimpico, dopo un gol contro la Lazio. Con quel gesto plateale Totti rese ufficiale la storia d'amore con l'allora letterina di Passaparola. Dopo Mi chiamo Francesco Totti e Speravo de morì prima, Ilary Blasi ha deciso di raccontare le sue verità: "Voglio raccontarvi un po' di me e tante cose che non sapete".

Le parole di Ilary Blasi nel promo del docu film

Nel promo lanciato da Netflix pochi minuti fa Ilary Blasi svela davanti alle telecamere: "A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete. Difficilmente mi emoziono, sono agitata, non sono per niente ansiosa. Però qui si parla di me". Il documentario sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 24 novembre.

La vita di Ilary Blasi dopo Francesco Totti

Ilary Blasi ora è impegnata nella battaglia legale contro Francesco Totti. Dopo l'annuncio della rottura, i due ormai ex coniugi sono finiti in tribunale rendendo pubblica la guerra dei Rolex e i dettagli sulla loro separazione. Intanto i loro cuori sono tornati a battere: la conduttrice televisiva oggi è fidanzata con Bastian Muller, imprenditore tedesco, Francesco Totti, invece, con Noemi Bocchi, con la quale è andato a convivere. Al Corriere della Sera ad inizio novembre l'ex calciatore ha dichiarato che, nonostante il gelo e la battagli legale, desidererebbe trovare un equilibrio con l'ex moglie: "Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti".