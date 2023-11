Ilary Blasi e Bastian Muller insieme, nessuna crisi. Totti: “Vorrei trovassimo un equilibrio per i figli” Dopo il grande distacco e il trauma per entrambi, gli stracci volati sui social, la brutta storia dei Rolex e delle borse griffate, pare che adesso Francesco Totti e Ilary Blasi stiano cercando una linea di dialogo. Ma intanto le vite “separate” vanno avanti.

Di Francesco Totti e Ilary Blasi continueremo a parlare per una vita intera. Non è un'esagerazione ma solamente la realta dei fatti: mercoledì 1 novembre, infatti, c'è stato un servizio confezionato ad hoc da Chi che mostra Ilary Blasi, Bastian Muller e la piccola Isabel teneramente al supermercato a fare la spesa. Nell'edizione odierna, invece, c'è la bella intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera e il loro legame inevitabilmente spunta fuori.

Le parole di Francesco Totti

Dopo il grande distacco e il trauma per entrambi, gli stracci volati sui social, la brutta storia dei Rolex e delle borse griffate, pare che adesso Francesco Totti e Ilary Blasi stiano cercando una linea di dialogo. Lo si evince proprio dalle dichiarazioni di Francesco Totti al CorSera:

Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti.

Le voci della crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller spazzate via

Di contro, il servizio del settimanale diretto da Alfonso Signorini sgombra il campo da un altro gossip: la possibilecrisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Ma nelle foto vediamo la coppia insieme alla piccola Isabel, la terzogenita di Ilary e Totti che oggi ha 7 anni. Il trio cammina tra le corsie del supermercato, tutti coperti dagli occhiali da sole. Nel servizio, firmato da Monica Mainardi, si fa riferimento a una storica canzone di Lucio Battisti "Perché no", che racconta proprio di un amore che si rinforzava tra gli scaffali del supermercato: "In un grande magazzino una volta al mese spingere un carrello pieno sotto braccio a te". E allora la crisi è spazzata via.

I rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi oggi

"Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio", fa sapere Francesco Totti. Ma quest'equilibrio è possibile davvero raggiungerlo? È stato già raggiunto? La verità è che la causa in tribunale prosegue e non sembrano esserci esclusione di colpi. Per adesso, il delicato equilibrio dovranno trovarlo i rispettivi avvocati e sarà poi il magistrato a decidere tutto quello che c'è in ballo. La disfida dei Rolex, intanto, si è conclusa con la consegna da parte di Ilary Blasi degli orologi con tanto di protesta da parte dei legali di Totti, perché ne sarebbero tornati indietro soltanto tre su sette, e replica dei legali spiegando che erano solo tre gli orologi a disposizione della soubrette e conduttrice. A parere di chi scrive, l'equilibro sembra raggiungibile solamente a parole.