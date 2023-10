Totti, Blasi e la guerra dei Rolex: Ilary consegnerà domani gli orologi sottratti all’ex marito Francesco Totti e Ilary Blasi si incontreranno domani in una banca dell’Eur per i Rolex. Il tribunale ha ordinato a Ilary Blasi di restituirli per collocarli in un luogo accessibile a entrambi gli ex coniugi. All’appuntamento parteciperanno anche i legali e un esperto (voluto da Totti) incaricato di valutare se i Rolex siano autentici o imitazioni.

A cura di Gaia Martino

La battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi prosegue. I due ex coniugi si sono incontrati lo scorso 20 settembre per un'udienza "telematica" nella quale hanno depositato memorie, liste di testimoni, esiti di investigazioni private, tutti i materiali volti a dimostrare che a tradire per primo è stato l'altro, stando a quanto riportato da Gente. Il Corriere ora fa sapere che domani, venerdì 6 ottobre, Totti e Ilary dovrebbero incontrarsi nuovamente, stavolta per la consegna dei Rolex.

I dettagli sull'incontro tra Totti e Ilary per la consegna dei Rolex

Dopo quasi un anno e quattro mesi, i preziosi Rolex di Francesco Totti sarebbero di rientro a casa. Sia il giudice di primo grado che il collegio di appello hanno ordinato a Ilary Blasi di restituirli per collocarli in un luogo accessibile a entrambi gli ex coniugi, scrive il Corriere, in attesa di stabilire chi sia il legittimo proprietario. Dopo continui rinvii si sarebbe decisa la data di incontro per il deposito: venerdì 6 ottobre 2023, nel tardo pomeriggio. L'appuntamento è in una banca dell'Eur e oltre all'ex calciatore e alla conduttrice, sarebbero previste le partecipazioni dell'avvocato di lei, Alessandro Simeone, il legale di lui, Antonio Conte, e anche l'addetto alle cassette di sicurezza. Si legge che Totti avrebbe richiesto la presenza anche di un esperto incaricato di valutare se i Rolex siano autentici o imitazioni.

La nuova udienza per la separazione

Intanto prosegue anche la battaglia legale per la separazione. Il giudice del Tribunale civile, Simona Rossi, ha fissato la prossima udienza per il 24 gennaio 2024. Sia Totti che Ilary, dopo aver consegnato prove, memorie, liste di testimoni, esiti di investigazioni private, puntano ad ottenere la separazione con addebito, possibile soltanto nel caso in cui si riesca a dimostrare che la responsabilità del divorzio è da attribuire solo a uno dei coniugi. Intanto Totti avrebbe intenzione di inoltrare una richiesta di pignoramento dei beni di Silvia Blasi, essendosi quest'ultima rifiutata di pagare i canoni di affitto arretrati della Longarina, il centro sportivo che ospita la scuola calcio dell'ex calciatore gestito negli ultimi anni da una società che faceva capo alla sorella di Ilary.