Totti e Ilary Blasi in aula: “Testimoni e investigazioni per dimostrare chi ha tradito per primo” Prosegue la battaglia legale per definire i concitati del divorzio milionario tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo una ricostruzione pubblicata dal settimanale Gente, i due ex coniugi avrebbero portato in tribunale parte delle prove attraverso le quali intenderebbero dimostrare che chi ha tradito per primo è stato l’altro.

A cura di Stefania Rocco

Prosegue la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo una ricostruzione pubblicata dal settimanale Gente, nel corso dell’udienza prevista per il 20 settembre scorso, i due ex coniugi non si sono incontrati.Si sarebbe trattato, infatti, di un’udienza “telematica” necessaria per cominciare a gettare le basi di quella che sarà la battaglia legale tra i due. “Si vocifera che entrambe le parti abbiano depositato memorie, liste di testimoni, esiti di investigazioni private: vogliono dimostrare che a tradire per primo è stato l’altro”, si legge su Gente che conferma una strategia che era già stata ampiamente confermata: sia Totti che Ilary puntano a ottenere la separazione con addebito, possibile soltanto nel caso in cui si riesca a dimostrare senza ombra di dubbio che la responsabilità del divorzio sia da attribuire solo a uno dei coniugi. “Ci può essere la perdita del mantenimento e l’obbligo di dare una somma risarcitoria. La Cassazione però ha sancito che per l’addebito è necessario che il matrimonio fosse felice, e non in crisi. Poi c’è l’infedeltà reciproca… Insomma, è complicato”, fa sapere l’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione matrimonialisti italiani.

Totti aveva già accusato Ilary Blasi di avere tradito per prima

Del resto, Totti aveva già dato prova di voler far valere le sue ragioni nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera a pochi mesi dall’annuncio della separazione. Già in quella sede, l’ex capitano della Roma aveva accusato la ex moglie di averlo tradito per prima, pur senza fare il nome del suo presunto amante. Un’intervista che aveva indirizzato i sospetti nei confronti di un popolare personal trainer milanese. “Che la Blasi avesse sviluppato una simpatia per un personal trainer mentre lavorava a Milano era un gossip che girava da tempo nell’ambiente milanese delle tv”, si legge su Gente ma le smentite in questo senso sono già arrivate numerose. “La faccenda del personal non è mai stata ufficialmente scoperta”, dichiara il giornalista Ivan Rota, “Quanto al flirt con Luca Marinelli, mica è vero. I due sono lontani anni luce come testa”.

Vito Scala, amico della coppia: “Non parlerò mai”

La stampa ha tentato a più riprese di interrogare i diretti interessati e quanti gravitano introno alla loro vita. Solo pochi, tuttavia, sono quelli che hanno voluto schierarsi. Non fa parte di questo gruppo Vito Scala, amico storico di Francesco Totti. “Per l’affetto che ho per entrambi non voglio intervenire. Non ho mai parlato, né mai parlerò”, ha fatto sapere a Gente. A parlare per loro saranno, con ogni probabilità, le indiscrezioni che trapeleranno dall’aula di tribunale a partire dalla prossima udienza. Ma bisognerà attendere perché sarebbe prevista addirittura per il prossimo anno.