Ilary Blasi smentisce la crisi con Bastian Muller: la foto di coppia in Brasile col cardigan a righe

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi si sta godendo le vacanze estive dopo il successo della recente edizione de L'isola dei famosi. Se l'ex marito Francesco Totti è volato in California con Noemi Bocchi e i tre figli, la conduttrice ha preferito il più esotico Brasile. Inizialmente, viste le numerose foto "in solitaria", da quelle col look total pink agli scatti in costume crochet, in molti pensavano che fosse in crisi col compagno Bastian Muller. La verità, però, è ben diversa e a rivelarla è stata proprio lei con una Stories, nella quale si è mostrata sorridente sullo sfondo di Rio De Janeiro accanto all'imprenditore tedesco.

I look di Ilary e Bastian per la foto di coppia

È bastata una semplice foto di coppia per smentire la crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller: i due si stanno godendo il loro amore tra i luoghi più belli del Brasile, dal mare cristallino ai locali glamour, fino ad arrivare a dei punti alti in cui il panorama è mozzafiato. Ad attirare le attenzioni del pubblico sono soprattutto gli outfit che la conduttrice sfoggia per le diverse occasioni. Nello scatto in compagnia di Bastian, ad esempio, è apparsa serena e raggiante con indosso un caldo cardigan a righe colorate, mentre il fidanzato ha preferito la semplicità di una t-shirt color sabbia abbinata a un paio di occhiali da sole scuri e sfumati.

Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi con l'abito a costine

Nelle foto che si era scattata prima da sola Ilary aveva messo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue con un tubino aderente. Si tratta di un modello a costine in verde militare: ha la gonna al ginocchio, la scollatura a girocollo e uno spacco posteriore che permette di camminare senza sentirsi "bloccate" dal tessuto. Ha poi aggiunto un tocco di novità con l'acconciatura: niente capelli sciolti, li ha tenuti legati in un raccolto dall'effetto messy portato con i ciuffi frontali "liberi". Insomma, la conduttrice non potrebbe essere più felice e raggiante e non può fare a meno di godersi al massimo le vacanze estive di coppia.

