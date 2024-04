video suggerito

Ilary Blasi a Malta con la figlia Isabel: i look di mamma e figlia sono coordinati Ilary Blasi è volata a Malta con la figlia Isabel Totti e il compagno Bastian Muller: per un sabato primaverile scelgono un look matchy matchy in denim. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

156 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi con Isabel Totti

Ilary Blasi è volata a Malta con il compagno Bastian Muller e la figlia più piccola, Isabel Totti, che ha da poco compiuto 8 anni. Il weekend scorso la showgirl era partita per Francoforte, in Germania, per riunirsi con l'imprenditore, mentre la figlia Chanel Totti si trovava alle Maldive. Tra un viaggio e l'altro, la conduttrice ha condiviso anche qualche scatto dalla sua quotidianità: proprio in una delle ultime storie su Instagram, Blasi aveva sfoggiato un look total denim, lo stesso che ripropone in vacanza con la figlia.

Ilary Blasi con il compagno Bastian Muller a Malta

Il look matchy matchy di Ilary Blasi e Isabel

Tra gli scatti condivisi durante la vacanza a Malta, non mancano quelli tra mamma e figlia, sempre più simili. La terzogenita di Blasi e Totti ha sfoggiato un look total denim composto da una felpa e una minigonna tutto quasi sui toni dell'azzurro cielo. Madre e figlia si sono fatte scattare una fotografia mentre sono appoggiate a un portone azzurro, stessa tonalità del look della piccola, creando così un'armonia di colori.

Ilary Blasi e Isabel totti con look coordinato

Look denim immancabile anche per la madre, che per questa primavera ha scelto di seguire la tendenza del total denim, non rinunciando mai ai jeans. Per la gita a Malta, Ilary Blasi ha indossato una canottiera grigia leggermente oversized con jeans loose fit strappati sul ginocchio e un bomber di pelle. Sia Blasi che la figlia indossano un paio di New Balance bianche, adatte per le lunghe camminate in giro per la città. Un look matchy matchy perfetto e primaverile.