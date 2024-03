Tendenza denim per la Primavera 2024: quali modelli di jeans scegliere I jeans sono i pantaloni più comodi e versatili. Quali sono i modelli di tendenza per la Primavera/Estate 2024, dal classico a gamba larga al nuovo balloon, le tipologie perfette per ogni occasione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

I pantaloni in denim sono stati sdoganati sul red carpet dalle star più alla moda. Charlotte Casiraghi aveva inaugurato questa tendenza ai défilé di Parigi per la Haute Couture dove aveva dimostrato che l'eleganza a volte è questione di semplicità, sfoggiando un paio di jeans a sigaretta abbinati a una canottiera bianca e una giacca in Tweed. Non ha cambiato tessuto per sedere in prima fila agli show per il ready-to-wear di Chanel, di cui è testimonial, dove ha optato solo per un modello leggermente diverso, indossando un paio di pantaloni a zampa blu scuro.

Il denim arriva anche sul front row di Dior, sfoggiato da Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci. A fare eco oltre oceano, invece, è stata Zedaya, che ha calcato il red carpet di Dune sfoggiando un paio di jeans a gamba larga e vita bassa abbinandoli a un corsetto dell'ultima collezione di Alta Moda firmata da Jean Paul Gaultier. Anche le celeb nostrante seguono la stessa tendenza, tra cui Aurora Ramazzotti, che sceglie di presentarsi alla prima di Matilda con un paio di denim a vita alta e gamba dritta, dimostrando che nessuna occasione è troppo elegante.

Charlotte Casiraghi alla sfilata di Chanel

Insomma, il mito secondo cui i jeans sono un indumento casual e da giorno sta venendo sfatato; d'altronde, già Sabato De Sarno, nella sua prima collezione di Gucci aveva proposto questi pantaloni abbinati a top tempestati di cristalli, dimostrazione del fatto che anche il denim può essere da sera. Versatili e comodi, questi pantaloni si adattano a ogni occasione, ecco i modelli da avere per la Primavera 2024.

Un look Gucci Primavera/Estate 2024

Jeans a gamba dritta

Il modello più iconico è sicuramente il Levi's 501. Simbolo degli anni Novanta da qualche tempo è tornato in auge e continua a dominare la scena anche per la Primavera 2024.

I Levi's 501

A vita alta o bassa è sicuramente uno dei pantaloni più versatili e utilizzabili sia per un outfit casual che per uno più elegante, perfetti con un paio di sneakers e una canottiera (ed è subito Frieds Vibes), ma anche indossati con delle slingback e un body lavorato per passare dall'aperitivo alla cena senza dover tornare a casa a cambiarsi. A proporli in passerella anche Miu Miu che li sceglie a vita bassa e li abbina a una polo.

Un modello Miu Miu Primavera/Estate 2024

Denim loose fit

L'oversize ormai ha conquistato tutti, anche chi inizialmente era più restio. I jeans baggy e loose fit sono stati i protagonisti degli show Primavera/Estate 2024 e da modelli street style sono diventati eleganti abbinati a un paio di tacchi e un top decorato, proprio come ha fatto Gucci. Se si vuole mantenere uno stile più cozy li si può abbinare a un maglione oversize come nella collezione di Loewe.

Un look Loewe Primavera/Estate 2024

Modello a botte

Una novità che si sta facendo sempre più strada nel panorama fashion. Proposti da Citiziens of Humanity sono un'evoluzione del modello baggy, ampliando la vestibilità con una gamba con taglio a arco. L'effetto deve piacere, ma abbinati ad un paio di scarpe con tacco sono decisamente alla moda.

Un modello Citiziens of Humanity (via Luisaviaroma)

Jeans cargo

Lo utility wear non passa di moda e dopo aver conquistato le passerelle, continua a dominarle. I pantaloni cargo ne sono la dimostrazione, proposti anche da Ferrari e Y/Project. Le tasche laterali decorano questo modello perfetto da indossare con un crop top.

Un look Ferrari Primavera/Estate 2024

Pantaloni a zampa

Il modello flare è un sempre verde, dal sapore Seventies è perfetto per slanciare la figura. Ideale per il fisco più ginoide, l'ampiezza sotto il ginocchio conferisce snellezza alla silhouette, se poi sono abbastanza lunghi da coprire un tacco vertiginoso si posso guadagnare svariati centimetri.

Un modello Dolce&Gabbana