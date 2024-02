Aurora Ramazzotti se ne frega del dress code: sul red carpet sfila con jeans e occhiali da vista Aurora Ramazzotti ha scelto un outfit molto casual e semplice per assistere allo spettacolo Matilda, tratto dal romanzo di Roald Dahl. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha preso parte alla prima milanese di Matilda, musical tratto dall'omonimo romanzo di Roald Dhal, al teatro Sistema Chapiteau. L'influencer è arrivata all'evento vestita in modo molto casual, adattandosi all'atmosfera informale della serata. Ramazzotti ha scelto anche di non portare le lenti a contatto, optando per un paio di occhiali da vista super cool.

Il look casual di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti alla prima di Matilda a Milano

Alla prima di Matilda a Milano c'erano diverse celebrities oltre ad Aurora Ramazzotti, tra cui Francesca Barra e il marito Claudio Santamaria. La 27enne ha preso parte all'evento indossando un paio di jeans a vita alta, abbinati a un paio di stivali texani in pelle nera. Il tocco in più al look sono stati gli occhiali da vista, che tendenzialmente vediamo indosso ad Aurora Ramazzotti solo nelle sue storie Instagram.

Aurora Ramazzotti con gli occhiali da vista

L'occasione però era molto informale: le celebrities presenti all'evento hanno scattato delle foto all'ingresso del teatro, per poi godersi lo spettacolo. Dunque, l'outfit casual era perfetto per questa serata. Tuttavia, la scelta di sfoggiare gli occhiali da vista dimostra quanto questi siano diventati un accessorio di tendenza, prendendo il posto delle lenti a contatto anche sui red carpet e negli eventi più importanti.

Gli occhiali Ray-Ban da vista

Per la serata a teatro, Aurora Ramazzotti ha indossato un paio di occhiali da vista firmati Ray-Ban, modello New Aviator Optics, che viene venduto online a 165 euro. Il rivestimento oro degli occhiali si abbinava agli orecchini a cerchio indossati dall'influencer.