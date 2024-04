video suggerito

La giacca scamosciata di Charlotte Casiraghi è il must have per la Primavera 2024 La figlia di Carolina di Monaco è stata fotografata tra le strade di Parigi assieme alla sua presunta nuova fiamma. Ma ad attirare l'attenzione è stato il "rennino" sfoggiato dalla trentottenne monegasca, un capo da acquistare e perfetto per la mezza stagione.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlotte Casiraghi e un modello Miu Miu

Charlotte Casiraghi è stata immortalata per le strade di Parigi assieme a Nicolas Mathieu. Le voci su una presunta separazione dal marito Dimitri Rassam si fanno sempre più intense e lo scatto in compagnia dello scrittore francese avvallerebbe questa tesi; sembra che i due si incontrino spesso nella Ville Lumiere e il magazine d'Oltralpe Voici aveva identificato proprio in lui il nuovo amore della figlia di Carolina di Monaco.

Nell'immagine diffusa sui social l'ambasciatrice di Chanel indossava una camicia a righe leggermente oversize abbinata a un paio di jeans; Charlotte Casiraghi orami ha fatto del denim la sua firma e non lo abbandona nemmeno per sedere in prima fila alle sfilate. Ma ad attirare l'attenzione è stata la giacca in pelle scamosciata color cammello sfoggiata dalla trentasettenne monegasca, un rennino perfetto per la primavera, versatile ed elegante. Il modello scelto dalla figlia della principessa è firmato A.P.C. e ha un valore di 320 euro.

Ermanno Scervino Primavera/Estate 2024

La giacca suade, nuova protagonista delle passerelle

Per anni gli appassionati di vintage e second hand hanno girato mercatini e negozi dell'usato per trovare la giacca che simbolo degli anni Settanta. Il mondo della moda ha risposto alla domanda e nel corso delle ultime Fashion Week sulle passerelle si sono visti modelli scamosciati che spesso hanno assunto i connotati dell'unisex.

Miu Miu Primavera/Estate 2024

In periodo in cui la tendenza è sempre più genderfluid, il capospalla che per anni è stato relegato al guardaroba maschile ora viene proposto anche per le collezioni femminili, a volte adattato, altre mantenendo una vestibilità over, che gli dà quel sapore di preso in prestito da padre o fidanzato. Si tratta di un pezzo che può accompagnare per tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera e che si adatta a diverse occasioni, da quelle più casual a quelle più eleganti.

Loewe Primavera/Estate 2024

Il "rennino" dagli anni Settanta a oggi

Come per altri capi d'abbigliamento da uomo, il primo a declinarli in versione femminile fu Yves Saint Laurent, che verso la fine degli anni Sessanta propose la sua sahariana in pelle scamosciata. Un modello successivamente riproposto e riadattato alle tendenze del momento, allungato per trasformarlo in un trench o in una camicia ma anche realizzato in diverse tonalità, dal caramello, al cammello, fino a un tabacco più intenso. Complice anche un ritorno dello stile country chic, la giacca suade è più in voga che mai e Miu Miu è stato uno dei primi brand a farla sfilare. Proponendola in diversi modelli e misure, il capospalla si sposa perfettamente con l'estetica della Signora della moda uno po' finto trasandato. Ermanno Scervino lo ha arricchito di decorazioni, oltre a utilizzare la pelle suade anche per abiti e trench, come Loewe, che ha reinterpretato la classica giacca di renna con taglio impermeabile doppio petto.