La principessa Charlotte Casiraghi fotografata con Nicholas Mathieu: "Per lui ha lasciato il marito" Le foto di Charlotte Casiraghi fotografata insieme allo scrittore Nicholas Mathieu stanno facendo il giro del mondo. La principessa avrebbe lasciato il marito Dimitri Rassam per lo scrittore 45enne.

A cura di Stefania Rocco

La principessa Charlotte Casiraghi avrebbe lasciato il marito Dimitri Rassam. Ne è certa la stampa internazionale che da settimane accosta la 37enne figlia di Carolina di Monaco allo scrittore Nicholas Mathieu, 45 anni. È il settimanale Diva e Donna a pubblicare le foto dei due insieme. Non si tratta di scatti compromettenti o intimi, né foto che mostrano baci o effusioni: le immagini mostrano Charlotte passeggiare in compagnia dello scrittore eppure decine di fonti dal Principato di Monaco assicurano che proprio Mathieu sarebbe il nuovo amore della principessa.

Sarebbe finita tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam: “Erano in crisi da tempo”

“Era già da tempo che la coppia attraversava una fase di crisi, Charlotte rimproverava al marito di non essere abbastanza presente”, si legge nel servizio che la rivista dedica alla presunta coppia a proposito della fine dell’amore con Rassam, “Non esisteva più alcuna vita di famiglia”. Queste le dichiarazioni della fonte interpellata dal settimanale. Per il momento, tuttavia, dal Principato non è arrivata alcuna conferma.

Chi è Nicholas Mathieu, presunto nuovo amore di Charlotte Casiraghi

Le foto della principessa insieme allo scrittore 45enne sono state scattate in Francia. Ad avvicinare i due sarebbe stata la comune passione per la letteratura. Charlotte è laureata in Filosofia alla Sorbona mentre Mathieu possiede una laurea in Arti dello spettacolo conseguita presso l'Università di Metz. Giornalista e ghost writer, nel 2014 il presunto nuovo amore di Casiraghi ha pubblicato il libro noir Aux animaux la guerre, dal quale è stata trattai una serie tv. Successivamente ha pubblicato Leurs enfants après eux che si è aggiudicato il Prix Goncourt, e Le ciel ouvert. Come Charlotte – madre di Raphael e Balthazar, nati dai legami con Gad Elmaleh e Dimitri Rassam – anche Mathieu è padre dell’11enne Oliver.