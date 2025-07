video suggerito

Caterina Murino è incinta: "Alla mia età ho dovuto chiedere aiuto alla medicina" Caterina Murino è incinta e ha parlato della sua gravidanza alla rivista francese Gala. Ha intrapreso la gravidanza dopo un percorso per la fecondazione in vitro: "Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura" ha dichiarato. Si tratta del primo figlio con l'avvocato francese Edouard Rigaud.

A cura di Gaia Martino

Caterina Murino è incinta. Aspetta un bambino dal suo compagno, l'avvocato francese Édouard Rigaud: lo ha annunciato in un'intervista rilasciata alla rivista francese Gala spiegando di aver intrapreso la gravidanza dopo un percorso di fecondazione in vitro. La Bond girl di Casino Royale, 47 anni, ha raccontato di aver subito due aborti spontanei e di aver vissuto un periodo difficile nel tentativo di diventare madre.

L'annuncio di Caterina Murino

"Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura. Non sempre si decide quando è il momento giusto per diventare madre". Con queste parole rilasciate alla rivista francese Gala, l'attrice Caterina Murino ha annunciato la gravidanza, iniziata dopo un percorso per la fecondazione in vitro. La nascita del suo primo figlio con il compagno Édouard Rigaud, avvocato francese con il quale è impegnata da circa 8 anni, è prevista per la fine dell'estate. L'attrice, Madrina del Festival di Venezia nel 2023, ha spiegato che il compagno l'ha supportata durante tutto il percorso affrontato per rimanere incinta. Ha subito due aborti spontanei e un lungo "e provato" percorso per la fecondazione in vitro prima di coronare il suo sogno di diventare madre. Oggi è grata e felice, ha dichiarato, di poter iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Fino ad ora la gravidanza è filata liscia: "Non ho avuto problemi, diabete o insonnia".

La storia d'amore con Édouard Rigaud

Caterina Murino vive nel quartiere di Montmartre a Parigi, insieme al compagno Edouard Rigaud. La loro storia è iniziata nel 2016, scrive People.com, e da allora non si sono mai separati. Lui è un volto lontano dal mondo dello spettacolo o del cinema: è un avvocato francese con studio a Parigi. Nel 2023, l'attrice è stata scelta come Madrina del Festival di Venezia e ha posato sul red carpet insieme alla sua dolce metà.

Caterina Murino e Edouard Rigaud