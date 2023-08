Chi è Caterina Murino e perchè è stata scelta come madrina del Festival di Venezia 2023 Caterina Murino è l’attrice che è stata scelta da Alberto Barbera e da tutto il direttivo della Biennale per ricoprire quest’anno il ruolo di madrina di Venezia 80. Ha 45 anni, è sarda ed è stata una delle Bond Girl più apprezzate che ha affiancato Daniel Craig.

Siamo finalmente giunti all'attesa edizione numero 80 della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Gli occhi sono stati tutti puntati su Caterina Murino, l'attrice che è stata scelta da Alberto Barbera e da tutto il direttivo della Biennale per ricoprire quest'anno il ruolo di madrina dell'evento, il cui ruolo è quello di condurre la cerimonia di apertura e chiusura della manifestazione. Una scelta che non è di certo stata casuale, viste le qualità che la diva, ex concorrente di Miss Italia, incarna da sempre. Fu scelta anche come Bond-girl in uno dei film più belli della ‘gestione' di Daniel Craig: Casino Royale.

Chi è Caterina Murino, la carriera da Miss Italia a Casino Royale

Caterina Murino è nata il 15 settembre 1977 a Cagliari. Sogna di diventare un medico ma dopo essere stata bocciata per due volte all'esame di ammissione, cambia strada. Nel 1997 arriva quinta a Miss Italia, due anni dopo è una delle letterine della prima storica edizione di "Passaparola", inizia poi a studiare recitazione e con grande profitto. Il suo ruolo più importante, riconosciuto in tutto il mondo, è quello di Solange, la Bond Girl del film Casino Royale, affiancando così Daniel Craig nel film diretto da Martin Campbell. Da quel momento in poi, la sua carriera internazionale prende il volo recitando principalmente in produzioni francesi e britanniche. Il primo ruolo italiano da protagonista è nel 2008: "Il seme della discordia", diretto da Pappi Corsicato.

La vita privata di Caterina Murino: amore e relazioni

A dispetto dei suoi successi professionali, Caterina Murino ha fatto parlare molto poco di sé per la sua vita privata. Sappiamo che l'attrice ha una relazione con Edouard Rigaud, un francese che non si occupa di alcun tipo di professione nell'ambito dello spettacolo. Sarebbe una relazione che ha avuto inizio già dal 2015. Lui veniva da un matrimonio fallito, come ha raccontato la stessa Caterina Murino in un'intervista del 2018: "Continuo a santificare la sua ex moglie, che lo ha lasciato. Dovrei accendere un cero per lei ogni giorno per il regalo che m’ha fatto”. Caterina Murino non ha figli, ma in compenso ha due gattini che tratta come tali.

Cosa aspettarsi dai suoi monologhi al Festival di Venezia

In una intervista a Il Messaggero, Caterina Murino ha dato un'anticipazione dei suoi monologhi nel corso della cerimonia di apertura e chiusura: "Sul cinema come strumento di conoscenza, educazione e non solo intrattenimento, sugli 80 anni della Mostra, sulla solidarietà allo sciopero degli attori americani. Per la parte istituzionale mi sono affidata alla Biennale, di mio ci ho messo qualche taglio: se la tiri troppo in lungo nessuno ti ascolta più".