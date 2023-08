Festival di Venezia 2023, dove vedere la cerimonia di apertura e il red carpet in diretta tv L’ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha inizio mercoledì 30 agosto, per concludersi sabato 9 settembre. La madrina dell’evento è l’attrice Caterina Murino, che seguirà le cerimonie di apertura e chiusura della kermesse. Ecco dove vedere tutti gli appuntamenti della rassegna.

Mercoledì 30 agosto 2023 ha ufficialmente inizio l'80esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, uno degli appuntamenti più noti del cinema internazionale, che si protrarrà fino al 9 settembre. Anche quest'anno, nonostante lo sciopero degli attori di Hollywood abbia diminuito le presenze, sono attese non poche star, insieme a modelle, influencer, e altri volti noti della moda e dello spettacolo, che si avvicenderanno sul red carpet. Tra i nomi più attesi ci sono Adam Driver, Jessica Chastain, Jacob Elordi e altri. La madrina, quest'anno, è l'attrice Caterina Murino, che occuperà della cerimonia di apertura e chiusura della kermesse. Sarà possibile vedere l'evento anche in diretta tv e in streaming: su Rai Movie, dalle 18:45 si potrà seguire l'appuntamento, ma anche su RaiPlay e i canali social della Biennale.

La cerimonia di inaugurazione del Festival in diretta tv su Rai Movie

La Rai è l'emittente partner del Festival di Venezia e, in quanto tale, è responsabile anche della trasmissione dei contenuti afferenti alla Mostra, a partire dalla cerimonia di apertura della kermesse. Si tratta del consueto discorso, affidato alla madrina dell'evento, con cui si dà inizio alla rassegna, che si terrà nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, dove verrà proiettato anche il primo film in concorso che, quest'anno, è "Comandante" di Edoardo De Angelis, con protagonista Pierfrancesco Favino. Per vedere la cerimonia in diretta, basterà collegarsi su Rai Movie alle 18:45. Trascorsi i dieci giorni all'insegna della settima arte, il 9 settembre ci sarà la cerimonia di chiusura, con l'assegnazione dei premi, dal Leone d'Oro alla Coppa Volpi.

Dove seguire la Mostra del cinema di Venezia in tv e streaming

Sarà possibile seguire i vari appuntamenti della Mostra anche in streaming. RaiPlay, infatti, consente la visione dei vari momenti della kermesse, con ulteriori approfondimenti, con un "canale" dedicato. Nell'arco della giornata, poi, non mancheranno riferimenti nei principali programmi del day time che avranno il compito di raccontare la cerimonia, ci saranno infatti "Venezia Daily" su Rai1, poi "Estate in diretta", "Uno Mattina Estate", e ancora "Vita in diretta" dal 4 all'8 settembre, "Agora Estate" e tutte le testate giornalistiche, compresi tutti i programmi delle fasce serali.