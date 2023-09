Madalina Ghenea al Festival di Venezia 2023, incanta in bianco con abito sottoveste e piume Slip dress bianco con boa di piume per Madalina Ghenea, diva del Festival del Cinema di Venezia nella serata del film “Origin”.

A cura di Giusy Dente

Madalina Ghenea in custom Pinko

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giorno dopo giorno, il red carpet del Festival del Cinema di Venezia continua a essere una passerella di celebrity provenienti da ogni parte del mondo. Mercoledì 6 settembre la serata è stata dedicata a Origin, il biopic idi Ava DuVernay. Hanno sfilato sul fatidico tappeto rosso Bar Rafaeli (con strascico e maxi scollatura), Taylor Mega, Denny Mendez, ovviamente la madrina della kermesse Caterina Murino. Presente anche l'attrice Madalina Ghenea, che ha incantato con un angelico total white.

Madalina Ghenea a Venezia 2023

Madalina Diana Ghenea torna a Venezia e lo fa in grande stile, conquistando il red carpet con un look da vera diva. Quest'anno le attrici e le ospiti della kermesse stanno puntando soprattutto su look dark e outfit total black. Sembra sia il nero la nuance più gettonata, scelta da Cristiana Capotondi, Matilde Gioli, Gabrielle Caunesil (giunta in Laguna col pancione), Andrea Delogu (che si è ribellata al ritocco delle foto), Marica Pellegrinelli, Virginia Stablum (in coordinato col fidanzato). La modella rumena ha stravolto il trend, sfilando con un etereo look bianco.

Madalina Ghenea in custom Pinko con sandali René Caovilla

Madalina Ghenea sceglie lo slip dress bianco

Lo slip dress è una delle tendenze di questa edizione della kermesse, la numero 80. Tante attrici stanno scegliendo l'abito sottoveste d'ispirazione anni Novanta, sinonimo di classe ed eleganza: un modello che non conosce crisi, vero e proprio must have soprattutto per le occasioni speciali, perché dona al look un aspetto sofisticato e glamour. Lo ha indossato Miriam Leone mettendo in evidenza il pancione, Noemi che ha lasciato la schiena nuda.

Madalina Ghenea in custom Pinko

Madalina Ghenea lo ha scelto in una variante particolarmente eterea ed angelica: è un modello custom di Pinko, con maxi spacco e bretelline sottili. Ha sfilato avvolta in un coprispalle di piume nella stessa nuance e ha completato il look con un paio di sandali sparkling argentati firmati René Caovilla. Orecchini a forma di fiore per la diva in bianco.