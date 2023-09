Noemi a Venezia 2023, ritira il premio con lo slip dress che lascia la schiena nuda Noemi è volata a Venezia per ritirare il premio Women in Cinema Award. Ha sfilato sul red carpet con un abito Del Core.

A cura di Giusy Dente

Noemi in Del Core

Il 5 settembre, nel corso del Festival del Cinema di Venezia 2023, si è svolta anche la premiazione del Women in Cinema Award. Il riconoscimento (giunto alla sua settima edizione) è nato per volontà della conduttrice e attivista per i diritti umani Claudia Conte e va a valorizzare il talento delle donne nel mondo dello spettacolo e dell'arte. Il premio quest'anno è dedicato al tema della violenza sulle donne, tristemente attuale e particolarmente sentito oggi più che mai. I Wica sono stati conferiti a Chiara Sbarigia, Jane Campion, Ilaria Capua, Kaouther Ben Hania, Monica Guerritore e alla cantante Noemi.

Noemi a Venezia 2023

Noemi è stata premiata col Women in Cinema Award, assegnatole da una giuria tutta al femminile. La cantante è volata a Venezia per ritirare il riconoscimento e come tutti gli ospiti della kermesse ha sfilato sul prestigioso red carpet. Il Wica le è stato conferito per lo sguardo attento al mondo delle donne, a cui da anni dà voce con la sua musica e per cui è diventata un'icona.

Noemi ritira il premio

Nelle motivazioni ufficiali si legge:

Noemi con il suo appassionato interesse verso il cinema e l’impegno costante nel promuovere questioni femminili, come la lotta contro il body shaming, un riconoscimento che sottolinea il suo ruolo di ispirazione e di figura di riferimento per molte ragazze

Noemi sul red carpet di Venezia 2023

La cantante in questi ultimi anni ha lavorato molto su se stessa, puntando a un cambiamento ben visibile esteriormente (con circa 15 chili in meno), ma che tanto ha anche di interiore. Il suo è stato un vero e proprio percorso di trasformazione, intrapreso per stare bene con se stessa e liberarsi di ciò che la appesantiva, dentro e fuori. Non a caso, ha intitolato Metamorfosi l'album pubblicato in quel periodo, un arco di tempo in cui ha ridefinito se stessa con maggiore autenticità, per vivere bene.

in foto: abito Del Core

Il look di Noemi sul red carpet

La prima volta di Noemi al Festival del Cinema di Venezia è stata in rosa. La cantante ha sfilato sul red carpet con uno slip dress di Del Core: si tratta di un abito monospalla lungo in satin con lungo nastro in velluto nero sulla schiena, lasciata quasi completamente nuda. La 41enne ha abbinato un paio di sandali neri con tacco a spillo, lasciando sciolta la sua iconica chioma rossa, diventata un suo tratto di stile inconfondibile.