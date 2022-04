Noemi porta avanti la metamorfosi: “L’importante è fare il primo passo, mi sento a buon punto” La metamorfosi di Noemi è sotto gli occhi di tutti. Ma la cantante a che punto è del suo percorso di trasformazione? Ha risposto nelle Instagram Stories.

A cura di Giusy Dente

Noemi è una donna nuova. Quello che è oggi lo deve unicamente a se stessa, alla sua grande forza di volontà, al desiderio di migliorarsi e di trovare un'immagine di sé aderente alla propria anima. Nasce da queste premesse la sua metamorfosi, quel percorso intrapreso da circa tre anni che l'ha portata a cambiare esteriormente e non solo. La trasformazione fisica è evidente, sotto gli occhi di tutti: la cantante combinando dieta e attività fisica è riuscita a perdere circa 15 chili. Ma è cambiato di conseguenza anche il suo approccio alla vita. La nuova immagine, in cui si sente pienamente se stessa, le ha permesso di liberarsi di antichi fardelli, di trovare leggerezza e autenticità e di dare anche nuova linfa al lavoro.

Come ha fatto a dimagrire Noemi

Per mesi Noemi ha seguito un programma fatto di dieta e attività fisica, seguita da professionista. Il personal trainer Carlo Di Stefano si è occupato di lei in palestra, con un allenamento bruciagrassi ad alta intensità mirato, portato avanti con grande costanza. Il grande punto di forza della cantante, infatti, è stato lo spirito propositivo con cui ha affrontato il suo percorso, senza mai perdersi d'animo, dando sempre la giusta spinta al lavoro.

Il giusto atteggiamento mentale si è rivelato fondamentale. Oggi la palestra fa parte della sua quotidianità e la porta avanti con passione. Sull'altro fronte, quello alimentare, la dietista Monica Germani ha organizzato per lei un piano alimentare personalizzato, che si è tradotto in un sano percorso di rieducazione alimentare, senza eccessive rinunce né ossessioni malsane.

A che punto della metamorfosi è Noemi

Noemi continua a ricevere molte domande in merito al suo percorso di metamorfosi, che ha incuriosito molto, che ha fatto parlare ma che soprattutto è stato anche fonte d'ispirazione. Il messaggio positivo della sua trasformazione è quello di amarsi sempre e cercare di migliorarsi, non per gli altri, ma per se stessi: fare tutto ciò che è in proprio potere insomma, quando ci si rende conto che qualcosa non va. Lei ha avuto il coraggio di guardarsi davvero dentro, di capire le sue nuove esigenze, per stare bene e rinascere. A proposito di tutto questo, rispondendo a una domanda nelle Instagram Stories, ha detto: "Siamo sempre in metamorfosi secondo me, l'importante è avere sempre il coraggio di uscire dalla comfort zone. Io mi sento a buon punto, non mi sto tirando indietro rispetto a tutto quello che potrebbe succedere".