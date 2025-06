video suggerito

Gli eventi, le sagre e i festival del primo weekend d’estate: cosa fare dal 27 al 29 giugno Cosa fare nel primo weekend della bella stagione, quello dal 27 al 29 giugno? Concerti, mostre, sagre e festival: ecco il programma degli eventi più in vista del fine settimana regione per regione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate 2025 è arrivata e con lei anche la voglia di uscire più spesso, godendosi la dolce frescura serale dopo un'intera mattinata di temperature roventi. Cosa fare nel primo weekend della bella stagione, quello dal 27 al 29 giugno? Concerti, mostre, sagre e festival: che si rimanga in città o che ci si conceda qualche giorno fuori, non importa, l'unica cosa certa è che esistono infinite possibilità per coloro che vogliono darsi al divertimento e al relax. Ecco il programma degli eventi più in vista del fine settimana regione per regione.

Cosa fare a Milano e in Lombardia nel primo weekend dell'estate

Chi nel primo weekend dell'estate rimane a Milano ha infinite possibilità per rendere le giornate super piacevoli. Venerdì e sabato dallo ore 10 fino a orario aperitivo Miu Miu invita gli appassionati a partecipare ai Summer Reads al Giardino delle Arti, una serie di iniziative a tema letteratura e cultura contemporanea in occasione della quale la Maison offre ai visitato una copia personalizzata a scelta tra Le Inseparabili e Onnazaka. Il 28 ci sarà la parata della Pride Week con musica, flash mob e installazioni, mentre chi preferisce uscire di sera può partecipare agli spettacoli della rassegna Estate al Castello (al castello Sforzesco) oppure all'evento "danzereccio" (e gratuito) immerso nel verde del Circolo Magnolia. Chi intende spostarsi leggermente da Milano può partecipare all'evento Utopia tra le antiche mura del Castello di Malpaga, vicino Bergamo, oppure al Mimo Motor Show all'Autodromo di Monza.

Castello sforzesco

I primi eventi dell'estate a Roma e nel Lazio

Il 29 giugno a Roma si celebra il Santo patrono San Pietro e Paolo per l'occasione ci saranno celebrazioni e Messe in Piazza San Pietro. Complici le temperature roventi che si prevedono per tutto il weekend nella Capitale, è consigliabile uscire la sera: all'isola Tiberina viene organizzato il Cinema all'aperto, mentre al Parco Nomentano c'è l'Aniene Festival con concerti, mercatini e teatro all’aperto, tutto a ingresso libero. Gli amanti dei concerti possono partecipare al Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle, dove si esibiscono Coma_Cose e Nu Genea rispettivamente venerdì e sabato. Nel Lazio non mancano, infine, eventi a tema gastronomico, dall'Eur Sunday Market & Picnic che si tiene il 28 giugno allo Eur Social Park con artigianato e street food al Vinointorno a Olevano Romano, fino ad arrivare al Wine & Flowers a Bolsena.

Leggi anche Sagre e festival nel weekend dal 20 al 22 giugno: i migliori eventi dal Veneto alla Campania

Parco Nomentano

Cosa fare a Napoli e in Campania dal 27 al 29 giugno

Essendo una città sul mare, Napoli dà ai residenti la possibilità di godersi l'estate anche senza spostarsi troppo da casa. Chi intende trascorrere i giorni dal 27 al 29 giugno in spiaggia può optare per Marechiaro, dove è possibile noleggiare anche i kayak, oppure può fare un giro in Costiera Sorrentina/Amalfitana, dove sono diversi i lidi che organizzano aperitivi musicali al tramonto. In serata, invece, il capoluogo partenopeo offre diversi eventi, da quelli del Campania Teatro Festival all'aperitivo in Floridiana del venerdì, fino ad arrivare alle CuciNights di sabato, in occasione del quale c'è il concerto gratuito delle Ebbanesis al Centro Ciro Colonna di Ponticelli. Città della Scienza, invece, organizza gli spettacoli scientifici “Giochi di Fuoco” e “Giochi d’Acqua”. Spostandosi in giro per la Campania, invece, è possibile partecipare a diversi venti eno-gastronomici, dal Beer Fest a Marcianise a Vinora a Battipaglia, fino ad arrivare a Sapori e Bollicine a Torrecuso.

Costiera amalfitana

Mostre d'arte e degustazioni di vini a Venezia e in Veneto

Questo weekend Venezia sarà al centro dell'attenzione dei media, visto che ospiterà il sontuoso matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Cosa possono fare in città coloro che non sono tra gli invitati? Gli amanti dell'arte possono fare visita all'isola di San Giorgio Maggiore dove è allestita la mostra Robert Mapplethorpe – Le forme del classico, chi va alla ricerca di fresco può optare per la rassegna Estate = Teatro in Città, che porta spettacoli itineranti a Mestre in piazze come Ferretto e Julia. A Parco San Giuliano, invece, si possono organizzare pic-nic e passeggiate all'aria aperta. Nel resto del Veneto, invece, ci si può dare alle degustazioni di vini e di prodotti tipici, dalla Festa della Bontà di Bufala a Terrassa Padovana all'Officina BeerFest a Fossò.

Parco San Giuliano

I Festival e le sagre in Puglia

Cosa fare in Puglia nel weekend? Trattandosi di una regione che si anima in estate, sono molti gli eventi in programma. A Monopoli ci sono i concerti gratuiti della rassegna Notti sul Sagrato, a Martina Franca il Festival della Valle d'Itria con spettacoli di opera e di musica classica, mentre a Locorotondo il Locus Festival. Non mancano le sagre e le feste locali, dalla processione dei Santi Pietro e Paolo a Otranto alla sagra della Ciliegia Ferrovia a Turi, fino ad arrivare al Negroamaro Wine Festival a Brindisi.