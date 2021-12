Noemi senza trucco ricorda i momenti piu belli del 2021: “È stato l’anno della mia metamorfosi” Il 2021 volge al termine ed è arrivato il tempo di fare dei bilanci. Noemi si è servita dei social per raccontare tutto quello che le è accaduto negli ultimi mesi: si è mostrata senza trucco e ha associato l’anno che si sta concludendo alla sua incredibile metamorfosi.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2021 è stato un anno complesso un po' per tutti ed è per questo che vedere la sua fine non può che generare una certa speranza. Come da tradizione, i giorni che precedono il Capodanno sono sempre dei momenti di bilanci e a dimostrarlo sono soprattutto le star, che sui social non perdono occasione per parlare di tutto quello che gli è capitato negli ultimi 12 mesi. A essersi aggiunta alla lista nelle ultime ore è stata Noemi: con una foto "al naturale" ha definito il 2021 l'anno della sua "metamorfosi".

La nuova vita di Noemi

Noemi ha dato una svolta drastica alla sua vita nell'ultimo anno: dopo essere dimagrita durante il primo lockdown, è tornata sul palco nel 2021, rivelando la "nuova versione" di se stessa. Il cambiamento non è stato solo estetico ma anche emotivo, aver perso 15 chili per lei ha significato ritrovare la felicità e a dimostrarlo non sono stati i completi glamour e fascianti che ha ricominciato a sfoggiare, quanto piuttosto il sorriso raggiante che ha sempre stampato sul viso. Ora che il 2021 è finito ha voluto celebrarlo con delle parole speciali.

Noemi, il toccante post di fine anno

"La fine dell’anno e le feste son sempre momenti di bilanci e con me il 2021 è stato gentile. Ho iniziato la mia metamorfosi, ho imparato a non aver paura di perdermi nel mondo e di mescolare la mia anima con quella di tante persone fantastiche che ho incontrato nel mio cammino. È proprio vero, però, che una delle cose più belle è tornare a casa; da chi si ama e da chi ti ama. Questo Natale, per nulla al mondo, lo avrei passato lontano dal mio nipotino Edoardo, che ha deciso di unirsi a noi proprio in questo magnifico 2021": queste sono le parole con cui Noemi ha accompagnato la dolce foto natalizia che la mostra al naturale con il nipote. Non ha neppure un filo di trucco sul viso ma, nonostante ciò, è letteralmente splendente. Quale miglior modo di questo per dimostrare a tutti quanto è stato importante dare una svolta tanto drastica alla sua vita?