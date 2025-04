video suggerito

Pasquetta 2025, dove andare e cosa fare: eventi e mete per gite fuori porta non distanti dalla città Il 21 aprile 2025 si festeggia Pasquetta, cosa fare per renderla memorabile? Visite ai musei, pic-nic all'aperto ed esperienze in spa: ecco le 5 mete di tendenza per le classiche gite fuori porta.

A cura di Valeria Paglionico

Il 21 aprile 2025 si celebra Pasquetta, il lunedì dell'Angelo che segue il giorno di Pasqua e che per tradizione va festeggiato in compagnia dei cari tra scampagnate, gite fuori porta, banchetti gustosi e pic-nic all'aria aperta. Cosa fare quest'anno per rendere la giornata memorabile? Visite ai musei, relax in spa e passeggiate tra i boschi: ecco quali sono gli eventi in programma regione per regione e le mete di tendenza per escursioni e brevi viaggetti.

Pic nic, eventi e esperienze a Milano e in Lombardia a Pasquetta 2025

Chi a Pasquetta intende rimanere a Milano ha diverse possibilità per rendere speciale la giornata. Innanzitutto nel quartiere di Brera si tiene la Fiera dell'Angelo con bancarelle di fiori, libri, abbigliamento e prelibatezze culinarie. In alternativa ci si può concedere una giornata in SPA: De Montel Terme propone l'esperienza chiamata The cocoa effect, una masterclass privata guidata da un Maître Chocolatier e un rituale al cacao, seguite da scrub corpo al cacao e trattamenti a tema. Coloro che non vogliono rinunciare alla classica gita fuori porta, invece, possono organizzare una degustazione tra le cantine della Franciacorta, un pic-nic nel Parco dei Colli di Bergamo oppure una passeggiata tra le cascate e gli spazi verdi di Val Vertova, in provincia di Bergamo.

Gite fuori porta ed eventi di Pasquetta a Roma e nel Lazio

Se non ci si vuole spostare dalla Capitale a Pasquetta 2025 si può approfittare dell'apertura straordinaria dei musei statali o, in alternativa, partecipare al Monk Roma, un evento con banchetti all'aperto, musica e giochi. Per le classiche gite fuori porta si può andare alla scoperta della provincia di Viterbo, da Civita di Bagnoregio al parco dei Mostri di Bomarzo, mentre gli amanti della natura possono organizzare un pic-nic in Ciociaria al Bosco di Paliano o al Lago di Posta Fibreno oppure, ancora, una passeggiata all'Isola di Liri, famosa per le sue cascate. Nel Lazio, inoltre, non mancano gli appuntamenti tradizionali, primo tra tutti il Bacio delle Madonne, una rievocazione religiosa che si tiene a Castrocielo.

Il Sacro Bosco di Bomarzo

Cosa fare a Pasquetta a Napoli e in Campania

La Pasquetta napoletana sembra essere all'insegna dell'arte: oltre ai musei statali aperti, viene anche inaugurata la mostra Euforia Tomaso Binga presso la Fondazione Donnaregina. Installazioni, fotografie, collage, documenti, testimonianze di performance: si tratta di una retrospettica che percorre i 40 anni di pratica dell'artista. Per una scampagnata all'aria aperta si può scegliere il Parco Nazionale del Cilento o il Parco del Grassano, mentre coloro che non vogliono spostarsi troppo da Napoli possono fare una passeggiata al Lago Fusaro. Al Parco Gondar di Salerno, infine, si tiene il Festival di Pasquetta con spettacoli dal vivo e attività ricreative di ogni tipo.

Parco del Grassano

Sagra del Gusto e pic-nic all'aperto in Sardegna

In Sardegna si respira già il sapore d'estate e non sorprende che siano moltissimi gli eventi organizzati per Pasquetta 2025. Ad Aggius, in Gallura, c'è la Pasquetta nel Borgo, un evento con mercatini, street food, percorsi di trekking e il concerto di Enrico Ruggeri, mentre nella Foresta Burgos, a Goceano, c' la Sagra del Gusto che celebra i sapori tipici della regione. Concerto di Max Gazzé a Porto Torres, pranzo a base di prodotti locali al Podere Guardia Grande, una suggestiva cantina affacciata sulla costa più autentica di Alghero. Chi intende organizzare un pic-nic all'aria aperta può spaziare tra il Parco di Monte Urpinu a Cagliari, il monte Linas a Medio Campidano, il Lago Omodeo di Oristano. Se la giornata è soleggiata, invece, ci si può concedere qualche ora sulle spiagge di Chia, Villasimius e Cost Rei.

Pasquetta in Toscana tra SPA e trekking

La Toscana è il luogo ideale per organizzare una Pasquetta all'insegna della natura e del relax. Gli amanti degli spazi aperti possono godersi una sessione di trekking nella Riserva Naturale di Vallombrosa, nel comune di Reggello (FIrenze) oppure delle escursioni a cavallo o in bici al Parco di San Rossore, in provincia di Pisa. A Lamporecchio, in provincia di Pistoia, viene organizzata la tradizionale corsa ciclistica riservata ai giovani under-23, mentre gli amanti del vino possono darsi alle degustazioni nelle cantine della Val d'Orcia. Cosa dire, invece, per gli amanti delle SPA? A pochi passi da Bagno Bignoni, l'Adler Spa Resort Thermae offre degli esclusivi trattamenti ayurvedici, dal percorso detox agli esercizi per il respiro libero, fino ad arrivare al massaggio tonificante e al rituale di giovinezza.

Adler Spa Resort Thermae