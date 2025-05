video suggerito

Cosa fare nel ponte del 2 giugno: gli eventi e i festival regione per regione Il prossimo weekend è quello del ponte del 2 giugno, dunque si avrà la possibilità di godersi un giorno in più di relax. Cosa fare? Ecco la lista degli eventi, dei festival e delle sagre regione per regione.

A cura di Valeria Paglionico

Il prossimo weekend, quello che comincia il 30 maggio, sarà un tantino più lungo del solito, il motivo? Lunedì 2 giugno è rosso in calendario grazie alla Festa della Repubblica, dunque si avrà la possibilità di godersi un giorno in più di ferie. Cosa fare, dunque, per godersi questo ponte che anticipa l'estate? Ecco tutti gli eventi, i festival e le sagre organizzate nelle diverse regioni del nostro paese.

Gli eventi del weekend del 2 giugno a Milano e in Lombardia

Nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno ci sono moltissime cose da fare a Milano e in Lombardi. Complici le giornate sempre più calde e soleggiate, si dà ufficialmente il via alla stagione dei concerti e dei festival: il 30 maggio è il turno di Radio Italia Live in diretta da Piazza del Duomo a partire dalle 20, mentre dal 31 maggio i comuni di Annone di Brianza, molteno e Bosisio Parini (LC) ospitano il Nameless Festival, tre giorni di musica in cui si esibiranno oltre 100 grandi nomi del settore, da Armin van Buuren a Martin Garrix fino ad Sto arrivare a The Chainsmokers. A Spazio Parco Milano viene inoltre inaugurata un'iniziativa unica: l'Aperitivo tra le Nuvole, evento che dà la possibilità di ammirare la città dall'alto a bordo di una mongolfiera. Gli amanti dell'arte, infine, possono spaziare tra la mostra Munch Immersive, l'esposizione dedicata a OBEY, The Art of Shepard Fairey oppure il viaggio immersivo nell'arte del giapponese Ukiyoe. Cosa dire, invece, delle sagre? A Cinisello Balsamo c'è lo Streeat Food Truck Festival dal 30 maggio al 2 giugno, mentre a Iseo (BS) viene organizzato IseoDiPinta, un festival della birra artigianale con degustazioni e musica.

Nameless Festival

Cosa fare a Roma durante il ponte del 2 giugno

In occasione del 2 giugno Roma ospita la celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica con sfilate di corpi armati e non, bande musicali e il passaggio delle Frecce Tricolori (la parata si tiene lungo via dei Fori Imperiali). Così come nel resto dell'Italia, anche a Roma i musei e i parchi archeologici prevedono l'ingresso gratuito sia nella prima domenica del mese che il 2 giugno. Non mancano, inoltre, i concerti di musica live, dal tributo a Rino Gaetano lunedì 2 giugno al The Forum del Pigneto allo show al Parco Talenti con Andrea Rivo e Ascanio Celestini, fino ad arrivare al concerto di Liberato al Circo Massimo sabato 31 maggio. Gli amanti delle sagre, infine, possono fare visita a Nemi, ai Castelli Romani, dove il 2 giugno si tiene la sagra delle fragole, oppure a Passoscuro, dove viene organizzata la sagra delle telline.

Nemi, Castelli Romani

I concerti e le sagre a Napoli e in Campania

Anche a Napoli e in Campania non manca una proposta mondana e culturale molto variegata per il ponte del 2 giugno. Nel capoluogo, per la precisione nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, a Piazza Municipio, l'1 giugno si tiene il concerto delle Storie della Città, un spettacolo dedicato alle leggende partenopee raccontate attraverso la musica napoletana. Il 31 maggio, invece, il Cortile delle Statue dell'Università Federico II celebra gli 800 anni dell'Ateneo con un concerto gratuito della Nuova Orchestra Scarlatti. Imperdibili, inoltre, le visite gratuite ai musei e ai parchi archeologici della Campania, nonché al Largo Maradona, dove si continua a festeggiare lo scudetto del Napoli. Sagra della mozzarella di bufala a Capaccio Paestum, Emozioni Lucane, evento di degustazioni e attività culturali a Villa Fiorentino, Sorrento, e rievocazione storica con cortei e scene medievali al Castello Ducale di Marigliano: questi sono alcuni degli eventi che animano il prossimo fine settimana campano.

Largo Maradona

Sagra della ciliegia e Festa medievale in Sicilia

Cosa fare in Sicilia nel ponte dal 30 maggio al 2 giugno? Oltre ai musei gratis per l'iniziativa Domenica al Museo, si può partecipare all'Etna Comics a Catania, il festival del fumetto. Chi non intende approfittare delle prime giornate calde per andare a mare può puntare sulle sagre, da quella della ciliegia a Montagnareale (ME) a quella della Vasteddha cu Sammucu, un piatto tipico della cucina agro-pastorale, che si tiene nel weekend a Troina (EN). Molto amate, infine, anche le feste a tema medievale, da quella che si tiene a San Marco d'Alunzio, in provinvia di Messina, alla FedEricina a Erice, fino ad arrivare a quella organizzata a Montalbano Elicona.

Sicilia

Le sagre e i festival in Sardegna

In occasione del ponte del 2 giugno, il primo weekend dell'anno che sa davvero di estate, di sicuro in molti hanno prenotato una vacanza in Sardegna, così da godersi qualche giorno di mare e relax. Quali sono gli eventi organizzati nelle diverse città della regione. A San Sperate di tiene il Festival Sant'Arte, quattro giorni di arte, cultura, tradizione, mostre e laboratori, mentre a Gavoi (Lago di Gusana) viene organizzato BeerBagia Festival, un festival dedicato alla degustazione della birra artigianale. Sagra della ciliegia a Osini, sagra de sos culorzones (ravioli di formaggio accompagnati da spezzatino di pecora) a Ghilarza (Oristano), Wine Festival Vermentino DOCG a San Leonardo (Calangianus): non resta che scegliere l'evento che si adegua di più ai propri gusti.

Cagliari