Sagre, concerti ed eventi nel weekend dal 25 al 27 luglio: cosa fare regione per regione

L'estate 2025 è entrata nel vivo e, complici le giornate calde e le ferie alle porte, tutti provano a godersi al massimo i weekend di pausa lavorativa. Che si organizzi una gita al mare, che ci si conceda una breve vacanza o che si rimanga in città, non importa, si ha voglia di uscire e di divertirsi in compagnia. Cosa fare nel fine settimana dal 25 al 27 luglio? Sagre a base di prodotti tradizionali, festival e concerti musicali o aperitivi in riva al mare: ecco il programma degli eventi in programma regione per regione.

Gli eventi a Milano e in Lombardia nel weekend tra il 25 e il 27 luglio

Chi rimane a Milano durante il weekend dal 25 al 27 luglio ha la possibilità di scegliere tra gli eventi più svariati. Innanzitutto continua la rassegna Estate al Castello con uno spettacolo di Stefani Massini e uno show di danza classica, poi nel centro commerciale di Arese viene inaugurato il nuovo store di Veralab, il brand dell'Estetista Cinica, alias Cristina Fogazzi, mentre a Pineta Milano vanno in scena gli eventi Open Wine e l'aperitivo Il Venerdì d'Italia. Sagra del pesce a Senago, Festival della Birra a Seveso, Festa dei Pizzoccheri a Teglio: questi sono solo alcuni degli imperdibili appuntamenti eno-gastronomici del weekend. Chi può spostarsi a Cernobbio, invece, può partecipare al Lake Sound Park che si tiene a Villa Erba, dove vanno in scena lo show Teenage Dream e il concerto di Davide Van De Sfroos (rispettivamente venerdì e sabato).

Cernobbio

Cosa fare a Roma e nel Lazio nell'ultimo weekend di luglio

Roma, da sempre meta turistica internazionale, propone un programma di eventi molto variegato durante l'estate. Venerdì 25 luglio al Nice in via Maurizio Barendson c'è la Red Bull Racing Night, dove, tra installazioni tecnologiche ed esclusivi dj set, viene esposta la monoposto F1 del team Visa Cash App Racing Bulls. Eventi musicali anche all’Auditorium Parco della Musica e alle Terme di Caracalla, mentre in Piazza San Cosimato a Trastevere continua la rassegna di Cinema in Piazza. Chi può spostarsi dalla Capitale può invece organizzare un tour tra sagre, dalla sagra del baccalà a Bomarzo all'International Street Food a Bracciano, fino ad arrivare al Ribolle Fest a Soriano nel Cimino.

Red Bull Racing Night

Gli eventi in Campania e il concerto di Geolier a Napoli

Il weekend dal 25 al 27 luglio a Napoli è all'insegna della musica: all'Ippodromo di Agnano il 25 e il 26 va in scena il mega concerto di Geolier, mentre nel cortile del Maschio Angioino si dà il via alla rassegna Musica al Castello con gli show degli Après La Classe e dei Rumba de Bodas. Gli amanti delle sagre possono fare un salto a Ruviano (CE) per la Sagra del cuzzetiello, a Teano per la Festa della Birra o a Cusano Mutri, dove si tiene l'evento Il borgo che ci piace. Chi è in Costiera Sorrentina deve fare tappa all'hotel Mediterraneo di Sorrento, dove ogni settimana allo sky bar vengono organizzati aperitivi musicali con vista.

Maschio Angioino

Il concerto di Elodie e Lazza a Trapani

La Sicilia è molto frequentata in estate e non sorprende che siano moltissimi gli eventi organizzati durante il weekend. L'evento più atteso della settimana è in assoluto il Green Valley Pop Fest che si terrà domenica 27 luglio a Trapani, di cosa si tratta? Di un maxi concerto che vedrà alternarsi sul palco della Shark Arena Elodie, Lazza e Shiva. Chi preferisce le sagre, invece, può fare un salto al Festival Stragusto (sempre a Trapani) oppure al Terra Sicane Wine Fest, un appuntamento con musica, degustazioni e prodotti tipici che si tiene a Contessa Entellina, comune in provincia di Palermo. A Taormina c'è invece l'Arte&Taomoda Week, evento al Teatro Antico che unisce moda, cultura, design e spettacoli.

Green Valley Pop

Le sagre del weekend in Calabria

Chi si trova in Calabria nel weekend dal 25 al 27 luglio non può perdersi le numerose sagre organizzate in giro per la regione. A Pizzo Calabro c'è la Sagra del Pesce, a San Calogero la Sagra Mediterranea, a Guardavalle la Festa del Grano e il Festival degli Spaventapasseri. A Girifalco, in provincia di Cosenza, venerdì sera va invece in scena la Festa dell'emigrante, un evento annuale con musica in piazza concerti e celebrazione in onore degli emigrati. Cosa fare invece la mattina? Le spiagge con mare cristallino in tutta la regione sono praticamente infinite, bisogna semplicemente scegliere la propria preferita.