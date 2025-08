Sagre ed eventi gratuiti nel weekend del 2 e 3 agosto: cosa fare regione per regione

Ecco cosa fare nel fine settimana da sabato 2 agosto a domenica 3 agosto, regione per regione, dalle sagre in Toscana al MagicLand Fun Festival nel Lazio.

Chi è partito per le ferie si sta godendo le vacanze probabilmente in una località di mare, oppure è partito alla volta di una capitale europea o di una meta esotica lontana. Ma per chi è ancora "bloccato" in città alla ricerca di qualcosa da fare nei dintorni, c'è l'imbarazzo della scelta. Sagre, festival, eventi (molti gratuiti): ecco cosa fare nel fine settimana da sabato 2 agosto a domenica 3 agosto, regione per regione.

MagicLand Fun Festival, l'estate nel Lazio si illumina

Il MagicLand Fun Festival è l'appuntamento estivo serale che trasforma il parco MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia (Valmontone, Roma), in un grande evento a cielo aperto con musica, spettacoli dal vivo, attività per tutta la famiglia. L’appuntamento è nella suggestiva Baia, con il suo incredibile palcoscenico sul lago. Lo spettacolo Mirror andrà in scena tutti i giorni fino al 31 agosto, a partire dalle ore 21:00, con alcune serate speciali allietate dal djset di Ulisse Marciano, affiancato ogni volta da un ospite diverso e da un corpo di ballo. In particolare il 2 agosto è la volta di The Fun Show, uno spettacolo con effetti speciali, fiamme, coriandoli, palloni giganti e tanta musica per ballare.Biglietti serali da 9,90 euro.

Mirror, MagicLand Fun Festival

Film gratis a Milano

Per gli appassionati di cinema a Milano, è imperdibile la possibilità messa a disposizione dalla rassegna Tutto il bello del cinema – Agosto al Castello Sforzesco, che dal 3 al 27 agosto animerà le serate nel Cortile delle Armi con una selezione di 25 film per tutti i gusti: cult, grandi classici e lungometraggi. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria. La rassegna è suddivisa in sette sezioni tematiche. Domenica 3 agosto c'è in programma Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo.

Musei gratis a Napoli e in Campania

Domenica 3 agosto 2025 torna un'iniziativa amatissima dagli appassionati d'arte: Musei Statali aperti gratuitamente a Napoli e in tutta la Campania, come ogni prima domenica del mese. Gli ingressi gratuiti riguardano monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di tutte le regioni d'Italia. Per quanto riguarda, nello specifico, la Campania, hanno aderito all'iniziativa (per fare solo alcuni prestigiosi esempi): Palazzo Reale di Napoli, Reggia di Caserta, Parco archeologico di Paestum e Velia, Area archeologica del Teatro romano di Benevento, Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino, Parco archeologico di Aeclanum, Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno.

Reggia di Caserta

Serata danzante sotto le stelle a Torino

Prosegue la programmazione di Casa Gianduja – Museo Teatro delle Marionette e dei Burattini a Torino, lo spazio polifunzionale vicino al celebre Museo dell’Automobile. Il 2 agosto è in programma una serata musicale al ritmo delle colonne sonore più amate degli anni ’70, ’80 e ’90. Biglietto Intero 10 euro, ridotto 8, gratuito over 65. Due, invece, gli appuntamenti previsti per domenica 3 agosto, pensati per tutta la famiglia: il laboratorio Adotta una Marionetta la mattina e uno spettacolo con Marco Grilli il pomeriggio.

Sicily Food Vibes a Scicli

Scicli (Ragusa), nel sud-est della Sicilia, ospita l'evento Sicily Food Vibes dall'1 al 3 agosto in Piazza Italia, pensato per degustare tutte le prelibatezze del territorio legate al cosiddetto "cibo di strada". Spazio quindi a tutto ciò che offre la cucina del posto in quanto a street food, ma anche alle specialità più elaborate a cui è impossibile resistere. Oltre agli stand gastronomici, l'iniziativa prevede ancheshow cooking, laboratori didattici e masterclass tenute da grandi chef siciliani come Andrea Giannone, Giovanni Pavone, Giovanni Brullo, Giovanni Carnibella.

Il vino è protagonista in provincia di Oristano

Baratili San Pietro, in provincia di Oristano, ospita la seconda edizione del Festival della Vernaccia. Il 2 e 3 agosto è in programma un intero weekend dedicato al celebre vino della Bassa Valle del Tirso, un'occasione preziosa per conoscere il territorio e valorizzare questa eccellenza locale. Cibo e degustazioni, ma non solo: anche performance, musica, arte, mostre, showcooking.

Musei gratis a Genova e in Liguria

Come per la Campania, anche in Liguria è attiva l'iniziativa Domenica al Museo, per poter godere delle bellezze regionali a titolo gratuito. Rientrano nella programmazione diversi siti in tutte le province. A Genova: Galleria nazionale di Palazzo Spinola, Palazzo Reale. A Imperia e dintorni: Area archeologica di Nervia, Forte di Santa Tecla, Museo preistorico dei "Balzi Rossi" e zona archeologica. A La Spezia e dintorni: Castello di San Terenzo, Museo nazionale e parco archeologico di Luni, Villa romana del Varignano. A Savona e dintorni: Forte San Giovanni, Villa Rosa, Museo dell'Arte Vetraria Altarese.

Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova

Sagre in Toscana nel weekend del 2 e 3 agosto

Nella regione c'è l'imbarazzo della scelta in quanto a sagre, nel weekend del 2 e 3 agosto. È in programma la 34esima edizione della festa di Castellina Marittima dedicata alla cucina povera in provincia di Pisa: tanto cibo e tanta musica nel centro storico. Stand gastronomici ricchi di prelibatezze locali anche a Galleno, frazione del comune di Fucecchio, dove il 2 agosto comincia la Sagra della Bistecca. Infine è tutto pronto a Ponte a Poppi per la Fiera di Mezza Estate, con area food e mercatino.