Sagre e feste popolari nel Lazio nel 2026: la guida completa mese per mese

Da Viterbo a Frosinone l’estate 2026 vede un calendario ricco di sagre, eventi e feste popolari nel Lazio. Ecco tutti gli appuntamenti di luglio e agosto.

Un cartoccio di frittura di pesce alla Festa del Mare a Terracina

Nel Lazio l'estate 2026 è ricca di sagre, eventi e feste popolari. Da Viterbo a Frosinone, passando per la Capitale il calendario è ricco di appuntamenti enograstronomici. Weekend in città, borghi e paesi, in cui gustare piatti tipici. Fanapage.it ha selezionato per voi i più interessanti e gettonati in programma da Nord a Sud della regione per luglio e agosto.

Sagre nel Lazio a luglio 2026

Sagra della Pera Spadona a Castel Madama (Roma), 19–21 luglio 2026: Celebra il frutto simbolo del territorio tiburtino. Agli stand ci sono crostate, confetture, piatti contadini e degustazioni guidate curate dai produttori locali. Il borgo si anima con musica serale, mercatini artigianali e la tradizionale sfilata dei coltivatori, che ogni anno richiama centinaia di visitatori. Sono previste visite ai frutteti, laboratori per bambini e un percorso dedicato alla storia agricola del paese.

Celebra il frutto simbolo del territorio tiburtino. Agli stand ci sono crostate, confetture, piatti contadini e degustazioni guidate curate dai produttori locali. Il borgo si anima con musica serale, mercatini artigianali e la tradizionale sfilata dei coltivatori, che ogni anno richiama centinaia di visitatori. Sono previste visite ai frutteti, laboratori per bambini e un percorso dedicato alla storia agricola del paese. Sagra degli Gnocchi ‘Ncati – Ciciliano (Roma), 17–19 luglio 2026: Sagra dedicata agli gnocchi ‘ncati è uno degli appuntamenti più identitari della cucina montana romana. Gli gnocchi vengono preparati a mano dalle cuoche del paese e conditi con sughi robusti come pecora, fagioli e ragù rustico. Le serate sono animate da orchestre, balli popolari e spettacoli comici che trasformano il borgo in una grande festa. Non mancano i mercatini, l’area bimbi e una mostra fotografica sulla storia del paese.

Sagra dedicata agli gnocchi ‘ncati è uno degli appuntamenti più identitari della cucina montana romana. Gli gnocchi vengono preparati a mano dalle cuoche del paese e conditi con sughi robusti come pecora, fagioli e ragù rustico. Le serate sono animate da orchestre, balli popolari e spettacoli comici che trasformano il borgo in una grande festa. Non mancano i mercatini, l’area bimbi e una mostra fotografica sulla storia del paese. Sagra del Fagiolo Regina a Lariano (Roma), 26–28 luglio 2026: Dedicata al fagiolo, propone zuppe, pasta e fagioli, fagioli con le cotiche e piatti contadini preparati secondo tradizione. Il borgo ospita concerti serali, spettacoli comici, area bimbi e mercatini agricoli. Unisce gastronomia, musica e tradizione.

Dedicata al fagiolo, propone zuppe, pasta e fagioli, fagioli con le cotiche e piatti contadini preparati secondo tradizione. Il borgo ospita concerti serali, spettacoli comici, area bimbi e mercatini agricoli. Unisce gastronomia, musica e tradizione. Festa della Mietitura a Chiesuola (Latina), 17–20 luglio 2026: Una delle feste rurali più grandi dell’Agro Pontino, racconta la storia agricola del territorio con rievocazione della trebbiatura, sfilate di trattori d’epoca ed esposizioni agricole. Agli stand fettuccine ai funghi, carne alla brace, verdure locali e piatti contadini. Musica serale, spettacoli e area bimbi.

Una delle feste rurali più grandi dell’Agro Pontino, racconta la storia agricola del territorio con rievocazione della trebbiatura, sfilate di trattori d’epoca ed esposizioni agricole. Agli stand fettuccine ai funghi, carne alla brace, verdure locali e piatti contadini. Musica serale, spettacoli e area bimbi. Sagra del Tartufo Aurunco a Cerri Aprano (Latina), 12–14 luglio 2026: Celebra il tartufo dei Monti Aurunci con fettuccine al tartufo, carni locali, bruschette e piatti tipici. Sono previsti show cooking, musica popolare, mercatini e visite guidate.

Celebra il tartufo dei Monti Aurunci con fettuccine al tartufo, carni locali, bruschette e piatti tipici. Sono previsti show cooking, musica popolare, mercatini e visite guidate. Sagra del Prosciutto a Bassiano (Latina), 27–28 luglio 2026: Celebra il prosciutto di Bassiano con panini farciti, taglieri, degustazioni guidate e piatti tipici dei Lepini. Il borgo ospita musica serale, spettacoli e visite ai prosciuttifici.

Celebra il prosciutto di Bassiano con panini farciti, taglieri, degustazioni guidate e piatti tipici dei Lepini. Il borgo ospita musica serale, spettacoli e visite ai prosciuttifici. Sagra degli Gnocchitti a Supino (Frosinone), 18–19 luglio 2026: Protagonista lo gnocco, propone gnocchitti fatti a mano con sughi tradizionali. Musica, balli popolari, spettacoli comici e mercatini animano il borgo. Un evento molto amato in Ciociaria.

Protagonista lo gnocco, propone gnocchitti fatti a mano con sughi tradizionali. Musica, balli popolari, spettacoli comici e mercatini animano il borgo. Un evento molto amato in Ciociaria. Sagra della Bistecca a Trivigliano (Frosinone), 20–21 luglio 2026: Il menù propone carne alla brace, contorni rustici, vino dei colli e dolci tipici. Il programma prevede concerti, area giovani e mercatini.

Il menù propone carne alla brace, contorni rustici, vino dei colli e dolci tipici. Il programma prevede concerti, area giovani e mercatini. Sagra della Pecora a Vallecorsa (Frosinone), 26–28 luglio 2026: Piatti a base di pecora, fettuccine, carne alla brace e ricette tradizionali. Il borgo ospita musica, spettacoli e visite guidate. L'evento valorizza la cucina pastorale del territorio.

Piatti a base di pecora, fettuccine, carne alla brace e ricette tradizionali. Il borgo ospita musica, spettacoli e visite guidate. L'evento valorizza la cucina pastorale del territorio. Sagra delle Fregnacce a Poggio Nativo (Rieti), 17–19 luglio 2026: Una delle sagre più amate in Sabina, si mangiano fregnacce con sugo alla sventrata, piatti contadini e dolci locali. Si tratta di un formato di pasta fresca fatta a mano, simile ai maltagliati. Musica serale, mercatini e attività per famiglie.

Una delle sagre più amate in Sabina, si mangiano fregnacce con sugo alla sventrata, piatti contadini e dolci locali. Si tratta di un formato di pasta fresca fatta a mano, simile ai maltagliati. Musica serale, mercatini e attività per famiglie. Sagra degli Stringozzi a Talocci (Rieti), 6–7 luglio 2026: Pasta fresca acqua e farina simile agli spaghetti ma a sezione quadrata o rettangolare tirati a mano conditi con sughi rustici. In programma musica folk, giochi popolari e visite guidate.

Pasta fresca acqua e farina simile agli spaghetti ma a sezione quadrata o rettangolare tirati a mano conditi con sughi rustici. In programma musica folk, giochi popolari e visite guidate. Sagra del Tartufo a Vetralla (Viterbo), 10–12 e 17–19 luglio 2026: Una delle sagre più frequentate della Tuscia, offre fettuccine al tartufo, bruschette, carni locali. Come intrattenimento usica live, mercatini e visite guidate.

Una delle sagre più frequentate della Tuscia, offre fettuccine al tartufo, bruschette, carni locali. Come intrattenimento usica live, mercatini e visite guidate. Sagra del Melone a Pescia Romana (Viterbo), luglio 2026: Degustazioni di melone, piatti creativi, dolci estivi. Musica serale e visite ai campi.

Degustazioni di melone, piatti creativi, dolci estivi. Musica serale e visite ai campi. Sagra dei Maccaroni a Canepina (Viterbo), 3–12 luglio 2026: Maccaroni tirati a mano, sughi rustici e saporiti. Vino locale, musica folk e mercatini.

Sagre nel Lazio ad agosto 2026