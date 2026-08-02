L’Italia è il terzo Paese più bello del mondo, primo posto in classifica per la Grecia

Monitorando la frequenza con cui compaiono nelle guide di viaggio autorevoli, World Population Review ha stilato la classifica dei Paesi più belli del mondo.

Santorini, Grecia

Si fa presto a dire "il Paese più bello del mondo"! Ovviamente si tratta di qualcosa di estremamente soggettivo, ognuno ha i propri criteri di valutazione, i propri standard. C'è chi resta particolarmente affascinato dai paesaggi naturali e chi dall'architettura, chi si fa catturare dalle possibilità di svago e chi viene conquistato dall'ospitalità. Molto dipende anche dal periodo dell'anno: in certe stagioni ci sono luoghi che danno il meglio, mentre in altre non esprimono pienamente il loro potenziale.

Insomma, il concetto di bellezza non è universale, però World Population Review per cercare ci essere il più oggettivo possibile, ha preso in esame e confrontato le classifiche provenienti da diverse fonti autorevoli, per fare una sorta di media, per trovare la tendenza generale. La metodologia utilizzata si basa quindi su un'aggregazione di classifiche, monitorando la frequenza con cui i vari Paesi compaiono nelle guide di viaggio, nelle riviste specializzate e nelle liste delle destinazioni imperdibili più autorevoli. Tra le fonti anche Condé Nast Traveler e Travel + Leisure.

La Grecia è stata nominata il Paese più bello del mondo per il 2026. È al primo posto della classifica annuale di World Population Review, davanti alla Nuova Zelanda, che è quindi seconda davanti all'Italia, medaglia di bronzo. Completano la top five Svizzera e infine Spagna. Sesta la Thailandia, prima nazione del continente asiatico.

Roma, Italia

Le iconiche cupole blu sulle casette bianche di Santorini (paradiso degli influencer), le acque turchesi di Zante, luoghi antichi come il Partenone e Delfi: è facile intuire i motivi del successo della Grecia, che infatti viene definita dalla pubblicazione una "cartolina vivente". Bene anche la Nuova Zelanda, apprezzatissima per quei paesaggi spettacolari e quegli ambienti mozzafiato che hanno attirato l'attenzione anche del cinema fantasy: qui è stata girata la trilogia de Il Signore degli Anelli.

Queenstown in Nuova Zelanda

Bene anche l'Italia, di cui vengono menzionati alcuni luoghi davvero rappresentativi, che il mondo ci invidia: il Colosseo e gli altri siti archeologici di Roma, la Torre di Pisa, il Duomo di Firenze, i canali di Venezia con le tipiche gondole, la Costiera Amalfitana e tutti i suoi siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. "Questa nazione europea è ricca di luoghi meravigliosi. Ogni città sembra custodire qualcosa di unico e affascinante" si legge nel report.

Il Ponte d'Oro in Vietnam

Soltanto belli o anche economici? Dove conviene andare questa estate

L'aspetto economico non è stato preso in esame, per stilare la classifica dei Paesi più belli del mondo, ma dal lato dei viaggiatori questo resta un criterio essenziale, quando si sceglie la destinazione di un viaggio. Si va all'insegna del risparmio, per tanti il low cost non è un'opzione. Questa estate, per esempio, la Grecia sembra essere molto gettonata non solo perché bella, ma anche in quanto economica. Un lettore ha inviato a Fanpage.it la sua testimonianza, spiegando quanto i costi siano contenuti rispetto proprio all'Italia, che continua ad avere un'impennata nei prezzi che risulta proibitiva e scoraggiante per molti. "Viene meno la voglia di apprezzare il patrimonio nazionale" ha ammesso un altro lettore. La travel creator Valentina Raso, esperta di viaggi, ha consigliato a Fanpage.it tre mete perfette per conciliare qualità e risparmio: Albania, Armenia, Georgia e Vietnam. Il Paese asiatico nella classifica di World Population Review è 36esimo.

Spiaggia di Dhërmi, Albania

Most Beautiful Countries in the World 2026: la top 10 di World Population Review