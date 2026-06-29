Le città più belle del mondo nel 2026 secondo Time Out: i residenti incoronano Città Del Capo, nessuna italiana in classifica

Città del Capo, Edimburgo, Sidney: è la top three della classifica stilata da Time Out, in base ai giudizi espressi dai residenti in merito alle proprie città.

Città del Capo

Time Out ha posto a 24.000 residenti di città di tutto il mondo una semplice domanda: "Descriveresti la tua città come bella?". In base alle loro risposte e a un coefficiente definito Punteggio di bellezza, è stata stilòata una classifica. È la lista delle città più belle del mondo nel 2026, secondo gli abitanti del posto. Un elemento importante, è che alla fatidica domanda quasi tutti hanno risposto affermativamente, dimostrando quindi di apprezzare la propria città. Qualcuno la ama per l'abbondanza di spazi verdi, chi per l'architettura, chi per l'offerta culturale: ogni luogo ha un fascino tutto suo, unico e irripetibile. Purtroppo, però, nessuna città italiana è riuscita a entrare nella top 10.

La destinazione che si è guadagnata il primo posto con un punteggio di bellezza pari all'86% è Città del Capo. Nello specifico questa percentuale ci dice chiaramente che ben l'86% degli abitanti descriverebbe la cosiddetta "Città Madre" come bellissima. È una percentuale superiore a quella di qualsiasi altra città intervistata. Gran parte del merito va ai paesaggi naturali, soprattutto spiagge e scogliere, che attirano turisti e visitatori da ogni parte del mondo.

Edimburgo

Segue al secondo posto Edimburgo, con un punteggio di bellezza dell'84%. I suoi abitanti amano scoprirla a piedi, passeggiare per le sue strade osservando il mix di stili architettonici: dalle case a schiera georgiane alle guglie gotiche della Città Vecchia. Terzo posto, ma con una notevole differenza di percentuale stavolta, per Sidney, che ha conquistato un punteggio di bellezza pari al 78%. La città circondata dall'acqua, vanta uno degli skyline più suggestivi e riconoscibili del pianeta, ma "solo" il 78% dei suoi abitanti ne è del tutto innamorato.

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Chicago è stata eletta da Time Out una delle più verdi del pianeta, ma la presenza di centinaia di parchi e spazi all'aperto non è bastata: il 77% dei residenti la definiscono bellissima. Segue a breve distanza Lisbona, con un coefficiente del 74%. E che elenco delle città più belle del mondo sarebbe senza Parigi? La capitale francese vanta una percentuale del 68%, che le consente di stare al sesto posto. Chiudono la classifica: Stoccolma (68%), Porto (67%), Medellin (66%), Riga (65%).

Parigi

L'assenza di città italiane fa riflettere e a quanto pare non riguarda solo l'aspetto esteriore. Pochi mesi fa, interrogati sulla qualità della vita delle rispettive città, i residenti italiani avevano piazzato Napoli solo 33esima, nella classifica delle 50 migliori città del mondo. Questa percezione negativa, rispetto agli abitanti di altre città del mondo, non significa certo che l'Italia sia priva di bellezze. Su questo fronte, anzi, è certamente un Paese che ha molto da offrire e lo dimostrano anche i dati del turismo: è una destinazione che continua a essere scelta e apprezzata. Soprattutto quest'anno, complice una situazione geopolitica delicata, sembra essere la meta ideale sia per chi viene da fuori che per gli italiani stessi.