I luoghi più belli al mondo del 2026 secondo Time Out: in classifica ci sono 4 italiani

Time Out ha rilasciato la sua classifica dei luoghi più belli al mondo del 2026: quali sono i nomi italiani in lista?

Scegliere la meta delle proprie vacanze può risultare difficile e dispersivo, vista l'enorme mole di luoghi meravigliosi sparsi in giro per il mondo. A "venire in soccorso" agli indecisi è stata la rivista di viaggi britannica Time Out, che ha appena svelato la classifica dei luoghi più belli al mondo del 2026. Tra parchi nazionali spagnoli, biblioteche americane e isole groenlandesi, nella lista compaiono anche tre location tutte italiane: ecco quali sono.

I luoghi che hanno conquistato la top 3

Secondo la classifica di Time Out dedicata ai luoghi più belli al mondo del 2026, da visitare assolutamente nei prossimi mesi sono i Picos de Europa, la catena montuosa di Cantabria, in Spagna, che si è aggiudicati il primato. Fa parte di un enorme parco nazionale ed è l'ideale per coloro che amano le escursioni, basti pensare al fatto che in svariati punti la location offre meravigliosi panorami sul Golfo di Biscaglia.

Picos de Europa

Come se non bastasse, la regione è anche la patria del Cabrales, uno dei formaggi più saporiti e costosi al mondo. Al secondo posto in lista c'è il parco Nazionale di Komodo, in Indonesia, famoso per la sua fauna selvatica (ospita infatti il drago di Komodo) e per la sua spiaggia di sabbia rosa, mentre a chiudere la top 3 è la biblioteca della Morgan Library and Museum, a New York City. Si tratta di un palazzo in stile rinascimentale che conserva manoscritti, antichi libri, disegni e stampe di maestri del passato.

Morgan Library and Museum

Quali sono i luoghi italiani in classifica

A seguire nella classifica ci sono i vigneti di Valle del Douro, in Portogallo, la costa californiana del Big Sur e il lago Ullswater in Inghilterra. Al settimo e all'ottavo posto compaiono i primi luoghi italiani: la Città Vecchia di Bologna, uno dei centri storici più antichi e caratteristici del nostro paese, e la spiaggia di Capo Testa, in Sardegna, dove si rimane senza fiato di fronte le acque color turchese.

Capo Testa, Sardegna

Cascate Victoria in Africa Meridionale, Hà Giang in Vietnam, Sky Lagoon in Islanda, Kotor Bay in Montenegro: questi sono solo alcuni dei luoghi più belli al mondo secondo Time Out. Gli altri due italiani in classifica? Il parco nazionale dello Stelvio sulle Alpi e la meravigliosa Puglia. In quanti sceglieranno proprio una di queste location per le loro prossime vacanze?