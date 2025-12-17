Quali sono gli hotel italiani migliori al mondo secondo la Gold List 2026

È stata rilasciata la Gold List 2026 di Condé Nast Traveller: ecco quali sono gli hotel italiani considerati tra i migliori al mondo del prossimo anno.

Con la fine del 2025 che si avvicina, è arrivato il momento di darsi ai tradizionali bilanci e alle previsioni per il prossimo anno. Condé Nast Traveller lo ha fatto e, come da tradizione, ha condiviso la sua Gold List 2026, ovvero la lista dei migliori hotel e resort al mondo. Selezionati per i servizi che offrono, per l'incredibile architettura e per i panorami mozzafiato che offrono, sono tutti delle vere e proprie eccellenze del settore. Tra loro non potevano mancare dei grandi nomi italiani, distintisi per bellezza e innovazione: ecco quali sono gli hotel del nostro paese che andrebbero assolutamente visitati nel 2026.

Gli hotel italiani nella Gold List 2026

Il primo nome italiano che compare nella Gold List 2026 è Castelfalfi, in Toscana, un resort che si estende su 1.100 ettari e che al suo interno ha un antico castello, una chiesa del XIII secolo, una serie di boutique, gelaterie, pizzerie e due edifici riservati all'hotel (che contano 146 camere). Non mancano le piscine, la spa, un miniclub Montessore e un centro di degustazione di vino e olio.

Castelfalfi

A fargli concorrenza in fatto di bellezza è il Forestits sulle Dolomiti, location in cui l'architettura si fonde con la natura, che un tempo era un sanatorio per aristocratici ma che oggi è diventata un'eccellenza del settore. Composta da tre torri aa 12 piani con spa e piscine, vanta 62 suite minimaliste con delle enormi vetrate che danno sulle Alpi.

Forestits

In lista non poteva mancare un grande nome della Costiera Sorrentina, il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Costruito negli anni '30 dell'800 dalla famiglia Fiorentino, vanta un'atmosfera d'altri tempi. Dalle sue terrazze con vista si sono affacciati diversi ospiti illustri, da Pavarotti a Caruso, fino ad arrivare alla principessa Margaret e tutti sono rimasti incantati dalla bellezza di questo angolo di paradiso.

Grand Hotel Excelsior Vittoria

Da Firenze a Venezia, i resort in lista

Nella Gold List 2026 è comparso anche l'Hotel Il Pellicano di Porto Ercole, icona dell'ospitalità italiana. Costruito sulle pendici selvagge del Monte Argentario, da sempre attira le attenzioni di bohémien provenienti da tutto il mondo grazie al suo servizio impeccabile, al suo design curatissimo e al suo ristorante stellato.

Il Pellicano

A seguire nella classifica c'è Il Salviatino di Firenze, un resort nascosto tra le dolci colline di Fiesole, immerso tra giardini secolari con vista mozzafiato sulla città. Ognuna delle 39 camere vanta affreschi, maestosi bagni in marmo e finestre panoramiche, mentre per i momenti di relax si può fare visita alla spa.

Il Salviatino

A chiudere la lista ci sono villa Passalacqua sul Lago di Como e il The Venice Venice Hotel a Venezia.

Passalacqua

La prima è una meravigliosa location con uliveti, mimose e rose che sembra essere uscita da una fiaba, mentre la seconda è un'antica dimora aristocratica del XIII secolo fatta di scalinate illuminate da candele, lussuosi tendaggi e finestre gotiche che si affacciano sul Canal Grande. In quanti sceglieranno propio una di queste location per la loro prossima vacanza?