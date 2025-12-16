Italian Tourism Awards 2025: qual è e quanto costa l’hotel italiano dell’anno

Qualche giorno fa sono stati assegnati gli Italian Tourism Awards 2025: qual è l’hotel italiano che si è aggiudicato il titolo di migliore dell’anno?

Gli Italian Tourism Awards sono i prestigiosi riconoscimento che ogni anno celebrano le eccellenze italiane nel settore travel. Professionalità, innovazione e passione: i nomi che si aggiudicano i premi si distinguono per tutte queste caratteristiche, cosa che contribuisce a rendere il turismo italiano un punto di riferimento internazionale. Nella sesta edizione andata in scena lo scorso 10 dicembre, in particolare, è stato rivelato il nome dell'hotel dell'anno: ecco qual è e quali sono i suoi prezzi.

L'hotel italiano migliore del 2025 è in Sardegna

Qual è il migliore hotel del 2025 secondo gli Italian Tourism Awards? Il Forte Village di Pula, un resort di lusso per famiglie sulle splendide coste della Sardegna.Immerso in 50 ettari di giardini, è un vero e proprio angolo di paradiso. Camere deluxe, suite esclusive ed enormi ville: ci sono diverse soluzioni per coppie e famiglie che vogliono godersi una vacanza all'insegna del relax e della bellezza. A completare l'esperienza non mancano ristoranti gourmet, spiagge incontaminate e l’Acquaforte Thalasso & Spa. Aperto a partire da fine marzo, propone dei prezzi che variano a seconda della stagione. In bassa stagione si parte da un minimo di 650 euro, mentre in piena estate si arriva a oltre 1.700 euro a notte per un bungalow deluxe per due persone.

Forte Village

Tutti i vincitori degli Italian Tourism Awards 2025

Gli Italian Tourism Awards 2025 non hanno premiato solo il miglior hotel dell'anno, hanno celebrato le eccellenze del settore a 360 gradi. Le mete Made in Italy più gettonate dell'anno sono state le Cinque Terre, in Liguria, mentre la destinazione straniera del 2025, che ha ottenuto il Best International Tourism Awards, è stata Malta. Frecciarossa ha ottenuto il riconoscimento Travel Italy, simbolo di innovazione e di servizio impeccabile. Il New Hospitality è andato al Glamping & Spa Terme di Vulci, lo Spa & Wellness all'Health Clinic Longlife Formula a Castrocaro, mentre il premio per il Turismo sostenibile se lo è aggiudicato Zacchera Hotels, sul Lago Maggiore. Chiude la lista il Twiga Milano, distintosi nel settore Ristoranti&Food.