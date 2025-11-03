stile e Trend
I 50 migliori hotel al mondo del 2025: quali sono gli italiani in classifica

È stata rilasciata la World’s 50 Best Hotels, la classifica dei 50 hotel migliori al mondo del 2025 e tra i premiati ci sono anche dei nomi italiani: ecco quali sono.
A cura di Valeria Paglionico
È stata rilasciata la World’s 50 Best Hotels, la classifica dei 50 hotel migliori al mondo che viene stilata ogni anno, premiando le strutture che si sono distinte per bellezza ed eccellenza. In questo 2025 a essersi aggiudicati i primi gradini del podio sono stati degli alberghi asiatici ma nella lista non sono mancate le sorprese, primi tra tutti i nomi italiani che da sempre vengono associati all'ospitalità "di lusso". Ecco quali sono e come sono fatti gli hotel entrati in classifica.

Qual è l'hotel migliore al mondo del 2025

Il miglior hotel al mondo del 2025 è il Rosewood Hong Kong. Inaugurato nel 2019, negli ultimi anni è riuscito letteralmente a scalare la classifica, ottenendo il primo posto dopo alcune piccole modifiche apportate al suo interno.

Rosewood Hong Kong
Rosewood Hong Kong

Si affaccia sul Victoria Harbour e con le sue 413 camere super lussuose occupa ben 43 piani della Rosewood Tower. In una città piena di grattacieli e hotel di lusso, si distingue per la sua eleganza, tanto da essere diventato un punto di riferimento per l'ospitalità minimalista asiatica moderna. A seguire nella top 3 ci sono il Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River e il Capella Bangkok, due eccellenze del settore da visitare assolutamente se si organizza un viaggio in Thailandia.

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River
Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River

Gli hotel italiani in classifica

Al quarto posto si è classificato il primo hotel italiano in lista: il Passalacqua sul Lago di Como, una fiabesca dimora del XVIII secolo che incarna alla perfezione il concetto di autenticità e identità Made in Italy. Nella World’s 50 Best Hotels in totale ci sono 4 strutture ricettive italiane, tutte simbolo del lusso ma negli ultimi tempi diventate super competitive anche a livello internazionale.

Passalacqua
Passalacqua

Oltre al Passalacqua ci sono il Four Seasons Firenze, salito dalla 19esima alla nona posizione, il Bvlgari Hotel Roma, che ha debuttato al 22esimo posto, e l’Hotel Il Pellicano a Porto Ercole, un resort dell’Argentario che rappresenta un'eccellenza del settore da ben 60 anni (è una new entry e si è classificata al 26esimo posto).

Hotel Il Pellicano
Hotel Il Pellicano
Viaggi
