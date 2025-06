Quali sono i ristoranti italiani premiati tra i 50 migliori al mondo del 2025

video suggerito

Qualche giorno fa è stata rilasciata la classifica del 2025 dedicata ai World's 50 Best Restaurants, i 50 migliori ristoranti al mondo. Quali sono e dove si trovano gli italiani in classifica?

A cura di Valeria Paglionico

Lido 84

Qualche giorno fa a Torino si sono tenuti i cosiddetti Oscar mondiali della ristorazione, in occasione dei quali sono stati annunciati i nomi dei World's 50 Best Restaurants, i 50 ristoranti migliori al mondo del 2025. A conquistare il primo posto in classifica col suo spirito innovativo e con il suo menù gustoso è stato il Maido a Lima, il locale guidato dallo chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura specializzato in piatti fusion giappo-peruviano, ma a fargli concorrenza sono stati anche diversi nomi italiani. Quali sono e dove si trovano i ristoranti Made in Italy che hanno ottenuto un posto in lista?

I primi italiani in classifica

Il primo ristorante italiano nella classifica dei 50 nomi migliori del settore del 2025 è Lido84 a Gardone Riviera (che ha guadagnato il 16esimo posto). Si tratta di un giardino diffuso costruito sulla sponda occidentale del Lago di Garda, dove i proprietari Giancarlo e Riccardo Camanini danno vita a una vera e propria avventura gastronomica nata dall'incontro tra cliente e brigata di cucina.

Lido 84

L'obiettivo è condividere la ricerca che ha portato alla creazione di un piatto, così che il pasto diventi sia un momento di relax e benessere che un'occasione per scoprire e stimolare la fantasia. Al 18esimo posto, invece, compare il Ristorante Reale a Castel di Sangro, guidato da Niko Romito. Lo chef tratta la cucina come un laboratorio di ricerca e sperimentazione, studiando i modi più originali e complessi per esaltare i gusti più puri.

Ristorante Reale

Dove si trovano i ristoranti italiani migliori al mondo

A conquistare la posizione numero 20 è stato Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, a Brunico, nella provincia autonoma di Bolzano. Si tratta di un ristorante costruito all'interno della villa padronale della fabbrica tessile Moessmer, dove domina la filosofia del "Cook the Mountain", cosa significa?

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler

Che i piatti vengono preparati solo con i migliori ingredienti delle montagne circostanti, di cui vengono rispettati i cicli naturali per preservarne sapori e nutrienti.

Le Calandre

Il 31esimo posto è stato assegnato a Le Calandre di Rubano, in Liguria, un ristorante gestito dalla famiglia Alajmo che fonde sapori confortevoli con giochi fantasiosi, mentre al numero 32 è comparso Piazza Duomo ad Alba, il meraviglioso locale con muri affrescati gestito dallo chef Enrico Crippa. A chiudere il "club" degli italiani c'è il ristorante Uliassi a Senigallia, una location da cartolina che offre un menù all'insegna della forza e dell'originalità.

Uliassi