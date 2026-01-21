I migliori ristoranti d’Italia sono in Toscana, la classifica di TheFork

Top 100 2025 è la selezione annuale di TheFork che fotografa il meglio della ristorazione italiana. L'elenco si basa sulle preferenze espresse dagli utenti della piattaforma, che gestisce prenotazioni online di locali e ristoranti in tutta Europa. A quanto pare, la community ha espresso una certa predilezione per i ristoranti del Nord, che dominano la lista con 51 presenze. Seguono i 31 del Centro e i 18 distribuiti tra Sud e isole. Toscana, Lombardia e Lazio in testa per rappresentanza. Il numero più alto di presenze spetta alla Toscana con ben 16 ristoranti, tra cui il Salotto Portinari Bar & Bistrot di Firenze sul podio e Io Osteria Personale in quarta posizione. Seguono Lombardia (a parimerito con 16) e Lazio (14). Fanalino di coda Campania e Sicilia, entrambe con 8. Proprio la Campania chiude la Top 100 con Kikko Ramen – Pan-Asian Bistrot di Salerno. La posizione più alta di questa regione, invece, è la numero 22 con Habemus Papam, sempre a Salerno.

La Top 100 2025 dimostra che ormai, nella scelta di un ristorante, il cliente fa molto caso ai valori del ristorante stesso, in primis sostenibilità ambientale e inclusività. Non a caso il primo posto della classifica è andato a PizzAut, un progetto ad alto valore sociale che punta all'inserimento professionale di ragazzi autistici, così che possano guadagnare dignità e autonomia attraverso il lavoro in diverse mansioni, lavoro ovviamente retribuito. Il papà del progetto è Nico Acampora, papà di un bimbo con autismo, che da anni si impegna per tenere alto il nome di PizzAut e i suoi valori. La medaglia d'oro è dovuta a vari fattori, come si legge nella descrizione, in primis l'eccellenza del servizio. "Questo successo ci riempie di orgoglio e ci spinge a continuare con ancora più energia la nostra missione, dimostrando che l'inclusione non è solo possibile, ma può essere vincente e ispirare un futuro migliore per tutti" ha commentato orgoglioso il fondatore. In realtà, PizzAut è presente sia al primo che al quinto posto, coi locali di due differenti città.

Scorrendo le 100 posizioni si nota anche un certo orientamento verso le insegne legate alle cucine regionali, soprattuto pizzerie, rappresentative del 90% della classifica. Non manca però la quota di proposte asiatiche (5%) e di cucina internazionale non asiatica (3%), che testimonia l'apertura alla sperimentazione, ai nuovi sapori, alle ricette geograficamente lontane, che meritano attenzione anche se non appartengono alla nostra tradizione culinaria. Spazio anche all'alta ristorazione: infatti nella selezione 2025 figurano 17 realtà premiate con le Stelle Michelin tra cui Locanda Marchesani a Pomezia e Io Osteria Personale a Firenze.

La top 10 di TheFork